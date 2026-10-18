Thom van Bergen na Ajax-nederlaag: "Daar hadden we het lastig mee"

FC Groningen kon zondagavond weinig inbrengen tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen in de Euroborg met 2-5 en maakten daarmee een einde aan de hoop op een stunt van de thuisploeg. Thom van Bergen erkende na afloop dat Ajax de overwinning verdiende. Ook stond de Groningen-aanvaller stil bij zijn gemiste strafschop.

"Ik denk dat het vandaag een goed Ajax was", schatte doelpuntenmaker Thom van Bergen in bij ESPN. Vooral het spel van Dies Janse maakte volgens hem indruk. "Dies Janse loopt er achterin, we weten natuurlijk hoe goed hij kan voetballen. Daar hadden we het lastig mee. Ajax heeft verdiend gewonnen."

Van Bergen baalde wel van zijn gemiste penalty. Die had volgens hem weinig veranderd aan de uitslag, maar was persoonlijk wel van belang geweest. "Mijn gemiste penalty had niet meer uitgemaakt voor de eindstand, maar wel voor de statistieken. Ik kreeg net te horen dat ik alleen topscorer van de Eredivisie kon zijn. Jammer, maar daar kan ik ook niets meer aan veranderen."