Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"

Als FC Groningen zondagmiddag minimaal een punt behaalt tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo, dan verzekert de club zich van een plek in de play-offs. Dat zou voor het eerst sinds 2021 zijn. Thom van Bergen kijkt in gesprek met RTV Noord vol vertrouwen vooruit naar het duel.

Van Bergen benadrukt hoe bijzonder de ontwikkeling van FC Groningen in de afgelopen jaren is geweest. "We kunnen de play-offs halen en eigenlijk móéten we dat ook doen. Als je ziet waar de club vandaan komt, is dat hartstikke mooi. Van degraderen, naar handhaving in de Eredivisie en nu meedoen om de play-offs: dat is geweldig." Toch waarschuwt de aanvaller dat succes niet vanzelfsprekend is. Volgens hem wacht met Heracles Almelo een lastige tegenstander. "Heracles is gewoon een prima ploeg met goede spelers. Ze draaien misschien geen topseizoen, maar juist tegen ploegen die onder ons staan hebben wij het soms moeilijk gehad. We moeten zondag heel scherp zijn en onze taken goed uitvoeren. We hebben alles nog in eigen hand en zijn het aan onszelf verplicht om een resultaat te halen."

De hoop op deelname aan de play-offs leeft duidelijk binnen de selectie. Op de vraag of hij al een voorkeur heeft voor een mogelijke tegenstander, blijft Van Bergen voorzichtig. "Die vraag heb ik eerder gehad en ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Dat is ook een beetje gevaarlijk. Eerst moeten we maar afwachten hoe de ranglijst eruitziet na Heracles." Wel laat hij doorschemeren dat er één uitwedstrijd is die hij liever vermijdt. "Ik heb wel een voorkeur tegen wie we spelen. Ik speel liever niet uit bij FC Twente." Ook een bijzonder affiche tegen Ajax behoort nog tot de mogelijkheden, waarbij het duel dan in het stadion van FC Volendam gespeeld zou worden. "Dat zou wel de meest bijzondere loting zijn," zegt Van Bergen daarover. "Maar daar hebben we weinig invloed op. We moeten eerst zelf zorgen dat we het halen."