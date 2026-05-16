Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"

Arthur
bron: RTV Noord
Thom van Bergen
Thom van Bergen Foto: © BSR Agency

Als FC Groningen zondagmiddag minimaal een punt behaalt tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo, dan verzekert de club zich van een plek in de play-offs. Dat zou voor het eerst sinds 2021 zijn. Thom van Bergen kijkt in gesprek met RTV Noord vol vertrouwen vooruit naar het duel.

Van Bergen benadrukt hoe bijzonder de ontwikkeling van FC Groningen in de afgelopen jaren is geweest. "We kunnen de play-offs halen en eigenlijk móéten we dat ook doen. Als je ziet waar de club vandaan komt, is dat hartstikke mooi. Van degraderen, naar handhaving in de Eredivisie en nu meedoen om de play-offs: dat is geweldig."

Toch waarschuwt de aanvaller dat succes niet vanzelfsprekend is. Volgens hem wacht met Heracles Almelo een lastige tegenstander. "Heracles is gewoon een prima ploeg met goede spelers. Ze draaien misschien geen topseizoen, maar juist tegen ploegen die onder ons staan hebben wij het soms moeilijk gehad. We moeten zondag heel scherp zijn en onze taken goed uitvoeren. We hebben alles nog in eigen hand en zijn het aan onszelf verplicht om een resultaat te halen."

De hoop op deelname aan de play-offs leeft duidelijk binnen de selectie. Op de vraag of hij al een voorkeur heeft voor een mogelijke tegenstander, blijft Van Bergen voorzichtig. "Die vraag heb ik eerder gehad en ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Dat is ook een beetje gevaarlijk. Eerst moeten we maar afwachten hoe de ranglijst eruitziet na Heracles."

Wel laat hij doorschemeren dat er één uitwedstrijd is die hij liever vermijdt. "Ik heb wel een voorkeur tegen wie we spelen. Ik speel liever niet uit bij FC Twente." Ook een bijzonder affiche tegen Ajax behoort nog tot de mogelijkheden, waarbij het duel dan in het stadion van FC Volendam gespeeld zou worden. "Dat zou wel de meest bijzondere loting zijn," zegt Van Bergen daarover. "Maar daar hebben we weinig invloed op. We moeten eerst zelf zorgen dat we het halen."

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Steven Bergwijn

Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"

Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"

Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"

Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"

Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'

SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"

'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'

Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws