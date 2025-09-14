UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Thomas baalt van eerste helft: "Hadden hier punten kunnen pakken"

Thomas
bron: ESPN
Ryan Thomas en Davy Klaassen
Ryan Thomas en Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ajax boekte afgelopen zaterdag een degelijke 3-1 overwinning op PEC Zwolle, mede dankzij een sterke eerste helft. De Amsterdammers legden daarin het fundament voor de zege Na rust had de ploeg van John Heitinga het iets moeilijker, maar de marge kwam nooit echt in gevaar.

Aan de kant van PEC Zwolle heerste vooral teleurstelling over de eerste helft, waarin Ajax vrij spel kreeg. "We waren in de eerste helft veel te laks. We lieten alles gebeuren. Ajax deed het wel goed, maar wij waren gewoon veel te laks", aldus aanvoerder Ryan Thomas na afloop bij ESPN. 

De middenvelder zag na rust verbetering: "In de tweede helft hebben we gedaan wat we hadden moeten doen in de eerste helft. We hebben kansen gecreëerd. We hebben het ze moeilijk gemaakt. Als we de eerste helft beter hadden gespeeld, hadden we hier punten kunnen pakken."

Ook Zico Buurmeester bevestigde dat PEC Zwolle moeite had om Ajax in het begin af te stoppen. "De eerste helft was matig. Misschien dat we iets te veel ontzag hadden voor Ajax", aldus de middenvelder, die in de tweede helft wel meer strijd zag bij zijn ploeg.

