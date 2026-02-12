Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Thomas Frank in Denemarken gelinkt aan trainersjob bij Ajax'

Gijs Kila
bron: Tipsbladet
Thomas Frank
Thomas Frank Foto: © Pro Shots

Thomas Frank is woensdagochtend ontslagen bij Tottenham Hotspur en wordt in Denemarken direct in verband gebracht met Ajax. Het Deense medium Tipsbladet ziet een mogelijke overstap naar Amsterdam als serieuze optie.

Newcastle United, waarbij hij door een deel van het publiek werd uitgefloten. Toch geniet de Deen nog altijd aanzien, met name vanwege zijn eerdere werk bij Brentford. De link met Ajax is snel gelegd: John Heitinga verruilde Ajax afgelopen najaar nog voor een rol als assistent van Frank bij Tottenham.

Volgens Tipsbladet staat Ajax op een lijstje van vijf mogelijke bestemmingen voor Frank, naast onder meer Crystal Palace, Fulham, de Deense nationale ploeg en Olympique Marseille. Door zijn ontslag in Londen hoeft de coach geen haast te maken met een volgende stap, mede dankzij een riante ontslagvergoeding.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Transfers van Kroes onder de loep: "Dat bleef hem achtervolgen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties