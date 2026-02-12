'Thomas Frank in Denemarken gelinkt aan trainersjob bij Ajax'

Thomas Frank is woensdagochtend ontslagen bij Tottenham Hotspur en wordt in Denemarken direct in verband gebracht met Ajax. Het Deense medium Tipsbladet ziet een mogelijke overstap naar Amsterdam als serieuze optie.

Newcastle United, waarbij hij door een deel van het publiek werd uitgefloten. Toch geniet de Deen nog altijd aanzien, met name vanwege zijn eerdere werk bij Brentford. De link met Ajax is snel gelegd: John Heitinga verruilde Ajax afgelopen najaar nog voor een rol als assistent van Frank bij Tottenham.

Volgens Tipsbladet staat Ajax op een lijstje van vijf mogelijke bestemmingen voor Frank, naast onder meer Crystal Palace, Fulham, de Deense nationale ploeg en Olympique Marseille. Door zijn ontslag in Londen hoeft de coach geen haast te maken met een volgende stap, mede dankzij een riante ontslagvergoeding.