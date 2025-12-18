Thomas Vermaelen wijst Ajax de deur: "Ben al vaak zat verhuisd"

Volgens De Telegraaf werd Vermaelen in 2024 gelinkt aan de beloftenploeg van Ajax, waar hij de rol van hoofdtrainer had kunnen vervullen. Volgens de voormalig verdediger van de Amsterdamse club kwam er echter nooit concreet iets uit. Hij zag een terugkeer naar Ajax zelf niet zitten. "Ik heb wel contact gehad met Ajax, maar op dat moment paste het voor mij niet qua timing", zegt hij tegen Ajax Showtime. "Het was niet het juiste moment om voltijd als coach aan de slag te gaan en om weer te verhuizen."

Vermaelen legt uit: "Ik woon in Londen en tijdens mijn carrière zijn we al vaak verhuisd. Voor mij was het dan ook moeilijk om weer naar Amsterdam te verhuizen. Het was niet echt aan de orde. Ik ben er ook snel duidelijk in geweest: de timing was niet goed."

Toch heeft de 40-jarige oud-voetballer Ajax niet volledig uit het oog verloren. Hij volgt de club nog steeds en ziet dat het niet altijd soepel verloopt in Amsterdam: "Het is moeilijk, maar het is niet nieuw. Ajax is een club waar veel verwacht wordt en de club heeft ook een enorme geschiedenis. Dan krijg je periodes dat het minder gaat en dan komt het extra hard binnen."