Thulani Serero (34) vindt nieuwe club: "De wereld was getuige"

Na een lange carrière in Nederland en een periode van bijna vijf jaar in het Midden-Oosten keert Thulani Serero terug naar zijn vaderland. De voormalig middenvelder van Ajax heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, de huidige nummer tien van de South African Premier Division.

Serero, inmiddels 34 jaar oud, maakte in 2011 de overstap van Ajax Cape Town naar Ajax Amsterdam. In zes seizoenen bij de club kwam hij tot 88 officiële duels, waarin hij acht keer scoorde. Hoewel hij nooit onbetwiste basisspeler was, werd hij gewaardeerd om zijn technische kwaliteiten en spelinzicht. Na zijn vertrek uit Amsterdam in 2017 speelde hij nog twee seizoenen voor Vitesse, voordat hij zijn loopbaan vervolgde in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij onder andere uitkwam voor Al-Jariza.

Cape Town City FC schrijft op X: "Kaapstad heeft hem gemaakt. De wereld was getuige van hem. Welkom thuis, Thulani Serero."