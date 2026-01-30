Tiago Codinha debuteert in bomvolle ArenA: "Het zal toch niet..."

Toen Tiago Codinha zaterdagavond laat thuiskwam, stond de herhaling van Ajax–FC Volendam nog aan op televisie. Het beeld was gepauzeerd in de 77e minuut, precies het moment waarop de 21-jarige Bussumer langs de lijn klaarstond om in te vallen.

FC Volendam verloor in Amsterdam met 2-0, maar voor Codinha werd het duel er een om nooit te vergeten. In de 77e minuut maakte hij zijn debuut in de eredivisie. "Een moment om nooit meer te vergeten", vertelde de middenvelder maandag na de training.

De aanloop naar zijn invalbeurt zorgde voor de nodige spanning. "Tijdens een wedstrijd moeten de wissels om de zoveel tijd warmlopen", blikt Codinha terug. Op een gegeven moment bleef hij over met Robert Mühren en Key Shawn Wong a Soij, waarna zijn gedachten begonnen te malen. "Het zal toch niet, dacht ik bij mezelf. En toen onze performance coach zei dat we de intensiteit gingen opvoeren, vroeg ik mezelf af of je dat niet alleen doet als je erin gaat komen."

De bevestiging volgde snel. "Nog drie minuten, dan gaan jullie erin", kreeg hij te horen. Codinha wilde het zeker weten en vroeg nog even na of hij daadwerkelijk zou invallen. "Voor de zekerheid vroeg ik nog even of ik er écht in zou komen", zegt hij tegenover De Gooi- en Eemlander. Even later stond hij langs de zijlijn voor zijn officiële entree. Hij kreeg de laatste aanwijzingen en zag het bord met rugnummer 38 omhooggaan. "Je probeert je hoofd dan koel te houden, maar je beseft wel dat je gaat voetballen in een stadion waar dik vijftigduizend mensen op de tribune zitten."

Eenmaal binnen de lijnen verdween die spanning snel. "Heel gek, toen ik het veld opstapte, had ik dat niet meer in de gaten. Ik kwam direct in een duelletje terecht. Dat won ik. Daarna had ik op de linkerflank een korte kaats. Zo kwam ik lekker in de wedstrijd."