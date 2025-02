Tiener Mokio blinkt uit in Ajax EL-zege op Union Sint-Gillis

Trainer Francesco Farioli koos voor een flink gewijzigde opstelling, met onder anderen Daniele Rugani, Oliver Edvardsen en Mokio in de basis. Ondanks het fysieke spel van de Belgen en de slechte veldomstandigheden wist Ajax stand te houden en toe te slaan op de juiste momenten.

Ajax kreeg al vroeg in de wedstrijd een waarschuwing toen Remko Pasveer in de eerste minuut een schot van Franjo Ivanovic moest keren. Aan de andere kant dacht Edvardsen Ajax op voorsprong te zetten, maar doellijntechnologie wees uit dat de bal nét niet volledig over de lijn was. Union bleef gevaarlijk met snelle uitbraken en leek zelfs te scoren via Noah Sadiki, maar zijn ploeggenoot Promise David stond buitenspel. De grootste schrik kwam vlak voor rust, toen Anan Khalaili de bal in het doel schoot terwijl Pasveer was gestopt met keepen door een vermeende buitenspelpositie. Gelukkig voor Ajax bleek het inderdaad buitenspel.

Na rust moest Rugani noodgedwongen in de kleedkamer achterblijven, waarschijnlijk een slachtoffer van het slechte veld, en werd hij vervangen door Josip Sutalo. Ondanks de moeilijke omstandigheden sloeg Ajax hard toe. Christian Rasmussen brak na een uur spelen de ban door een snelle counter af te ronden. De zestienjarige Jorthy Mokio bekroonde vervolgens zijn sterke optreden door een afvallende hoekschop met een droge knal in het doel te schieten, waarmee hij de eindstand op 0-2 bepaalde.

In de slotfase hield Ajax Union nog van scoren, mede dankzij een cruciale redding van Davy Klaassen, die de bal van de lijn haalde. De Amsterdammers hielden stand en hebben nu een uitstekende uitgangspositie voor de return in de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax de klus volgende week afmaakt, wacht in de achtste finales een confrontatie met Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.