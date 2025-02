Tiental Ajax knokt zich knap naar achtste finale Europa League

Ajax heeft donderdagavond op knappe wijze de achtste finale van de Europa League weten te bereiken. De Amsterdammers stonden lang met tien man en keken al vroeg tegen een 0-2 achterstand aan. Toch vocht de ploeg zich terug en in de verlenging kwam de beslissende treffer van Kenneth Taylor. Ajax verloor met 1-2 in de ArenA, maar won uiteindelijk over twee duels met 3-2 van Union Sint-Gillis.

Na zestien minuten was het al raak voor de Belgen door een doelpunt van Kevin Mac Allister . Daarna volgde nog een goal voor Union die afgekeurd werd, maar even later was het alsnog raak voor de ploeg uit Brussel. Klaassen hield de bal van de lijn met zijn handen en dat kwam Ajax duur te staan.

Klaassen moest er met rood vanaf en de penalty werd benut in de 28e minuut door Promise David. In diezelfde dramatische tweede helft moest Rasmussen het veld ruimen na 41 minuten. Zijn vervanger was Kenneth Taylor. De tweede helft gooide Ajax alles op slot waar het een verlenging wist te forceren.

In de tweede minuut van de verlenging kreeg Ajax al een penalty. Burgess maakte hands in de zestien en de arbiter wees naar de stip. Taylor ging achter de bal staan en benutte de penalty: Ajax stond weer op het randje van de achtste finales. In de tweede helft van de verlenging gingen de Belgen vol in de aanval, maar was Remko Pasveer belangrijk voor de Amsterdammers. De doelman hield, samen zijn teamgenoten, het doel knap schoon. Ajax verloor met 1-2, maar bekerde wel door naar de achtste finale van de Europa League!

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa (Godts 61'), Sutalo, Rugani (Kaplan 46'), Hato; Klaassen, Mokio (Henderson 91'), Fitz-Jim; Rasmussen (Taylor 41'), Berghuis (Traoré 46'), Edvardsen (Gaaei 46').

Doelpunten:

0-1 Kevin Mac Allister (16')

0-2 Promise David (28', pen.)

1-2 Kenneth Taylor (93', pen.)