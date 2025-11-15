Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tijani Babangida na heftig familiedrama: "God plant alles..."

Arthur
bron: De Limburger
Tijani Babangida
Tijani Babangida Foto: © Pro Shots

Ajax, Roda JC en VVV-Venlo hebben zich verenigd om oud-voetballer Tijani Babangida te steunen. Voor de 51-jarige voormalig Nigeriaans international is een crowdfunding opgezet. Babangida verloor vorig jaar zijn éénjarige zoontje en zijn broer Ibrahim, ex-speler van FC Volendam, bij een auto-ongeluk in Nigeria. Zijn vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Babangida vertelde aan De Limburger: "God plant alles. De dood van mijn broer en mijn zoontje was onvermijdelijk." Over het feit dat hij en zijn vrouw het ongeluk overleefden, zegt hij: "Het was bij dat ongeluk nog niet mijn dag of de dag van mijn vrouw."

Hij is de mensen die hem steunen diep dankbaar. Babangida gelooft dat hij met vertrouwen naar de toekomst kan kijken: "God heeft ervoor gezorgd dat al die mensen in Nederland mij en mijn vrouw zijn gaan helpen. Dankzij Hem zijn al die mensen die nu zoveel betekenen op mijn levenspad gekomen." In de toekomst wil hij zijn leven in Nigeria combineren met een geregeld verblijf in Nederland.

Gerelateerd:
Virgil van Dijk

Van Dijk wil in ArenA knallen: "Moeten het afmaken in Amsterdam"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Tijjani Babangida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd