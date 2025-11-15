Tijani Babangida na heftig familiedrama: "God plant alles..."

Ajax, Roda JC en VVV-Venlo hebben zich verenigd om oud-voetballer Tijani Babangida te steunen. Voor de 51-jarige voormalig Nigeriaans international is een crowdfunding opgezet. Babangida verloor vorig jaar zijn éénjarige zoontje en zijn broer Ibrahim, ex-speler van FC Volendam, bij een auto-ongeluk in Nigeria. Zijn vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Babangida vertelde aan De Limburger: "God plant alles. De dood van mijn broer en mijn zoontje was onvermijdelijk." Over het feit dat hij en zijn vrouw het ongeluk overleefden, zegt hij: "Het was bij dat ongeluk nog niet mijn dag of de dag van mijn vrouw."

Hij is de mensen die hem steunen diep dankbaar. Babangida gelooft dat hij met vertrouwen naar de toekomst kan kijken: "God heeft ervoor gezorgd dat al die mensen in Nederland mij en mijn vrouw zijn gaan helpen. Dankzij Hem zijn al die mensen die nu zoveel betekenen op mijn levenspad gekomen." In de toekomst wil hij zijn leven in Nigeria combineren met een geregeld verblijf in Nederland.