Tijjani Noslin staat open voor Ajax: "Het heeft wel gespeeld"

"Ik mag er eigenlijk niks over zeggen. Het telefoonsignaal is niet heel ver", vertelt Noslin in de Deadlineday show van ESPN. "Als het van de club mag, dan gaan we het zien. Het heeft wel gespeeld inderdaad, maar Lazio heeft een transferblokkade gekregen. Daarom mogen ze geen inkomende transfers meer doen, dus ze zijn zuinig op de selectiespelers die er nu zijn."

Voordat Lazio Roma zelf weer transfers mag doen, moet het een flinke boete aftikken. "Ze moeten eerst de blokkade van 100 miljoen euro moeten betalen. In januari is de blokkade waarschijnlijk al weg. Nu hebben ze er niks aan om mij te verkopen of verhuren", aldus Noslin.