Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Tijjani Noslin staat open voor Ajax: "Het heeft wel gespeeld"

Stefan
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin Foto: © Pro Shots

Tijjani Noslin staat wel open voor een (tijdelijke) overstap naar Ajax. De vleugelaanvaller staat momenteel echter onder contract bij Lazio Roma en mag niet vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad.

"Ik mag er eigenlijk niks over zeggen. Het telefoonsignaal is niet heel ver", vertelt Noslin in de Deadlineday show van ESPN. "Als het van de club mag, dan gaan we het zien. Het heeft wel gespeeld inderdaad, maar Lazio heeft een transferblokkade gekregen. Daarom mogen ze geen inkomende transfers meer doen, dus ze zijn zuinig op de selectiespelers die er nu zijn."

Voordat Lazio Roma zelf weer transfers mag doen, moet het een flinke boete aftikken. "Ze moeten eerst de blokkade van 100 miljoen euro moeten betalen. In januari is de blokkade waarschijnlijk al weg. Nu hebben ze er niks aan om mij te verkopen of verhuren", aldus Noslin.

Kenneth Perez

Perez over Ajacied: "Denk dat hij nog steeds veel potentie heeft"

Jorrel Hato voor Chelsea

Hato meer waard dan Paixão: "Een van de belangrijkste factoren..."

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

