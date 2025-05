Tijmen van Wissing over Ajacied: "Heb een pleurishekel aan hem"

De strijd om de landstitel in de Eredivisie weer eens erg spannend. Trekt Ajax het over de streep, of geven ze het volledig uit handen in de slotfase van het seizoen? Bij het voetbalpraatprogramma De Oosttribune schuiven Tijmen van Wissing, Jan van Staa en Anco Jansen aan om de situatie te bespreken.

Tijmen van Wissing steekt zijn bewondering voor Wout Weghorst niet onder stoelen of banken: "Weghorst is zes weken geblesseerd geweest aan z'n teen en wat hij al heeft laten zien op het veld!", zegt hij enthousiast. "Ik vind het waanzinnig wat hij heeft laten zien. Ik vind het heel knap." Anco Jansen reageert met een cynisch: "Ja, joh?" waarop Van Wissing zijn mening verduidelijkt: "Ik heb net zo'n pleurishekel aan hem als jij. Ik vind het echt bijzonder knap wat hij op het veld laat zien."

Presentator Bert van Losser kijkt alvast vooruit: "Regeer is zijn transfersom al meer dan waard en Ajax gaat kampioen worden." Hij voegt daaraan toe: "Als ik Farioli was, en hij heeft bijna alle beslissingen goed genomen dit jaar, dan zou ik toch naar Weghorst luisteren."

Anco Jansen analyseert de titelstrijd: "Het punt van zondag van Ajax is wel van enorme waarde natuurlijk, dat is gewoon zo. Maar we weten allemaal hoe het destijds bij De Graafschap ging, wat destijds zelfs al gedegradeerd was. PSV speelt nog bij Feyenoord uit. Die winnen daar ook niet zomaar."

Van Wissing ziet vooral druk op PSV: "PSV zal ze allemaal moeten winnen. Maar FC Groningen uit, daar zie ik Ajax dan wel gelijk spelen. En dan komt het dus op die laatste speeldag tegen FC Twente aan."

Bert van Losser is optimistisch over de kansen van de Tukkers: "Dat wordt de wederopstanding van FC Twente." Jansen blijft nuchter: "Als je het toch zo bekijkt is FC Twente op dit moment niet in staat om een resultaat bij Ajax te halen."

Van Losser blijft echter bij zijn standpunt: "Als Sparta een resultaat kan halen, kan FC Twente ook een resultaat halen. Heel veel clubs hebben een resultaat kunnen halen in de ArenA dit jaar." Jansen sluit af met een scherpe observatie: "Ik schaal Sparta op dit moment even wat hoger in als FC Twente."