Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"

FC Twente speelt donderdagavond in De Grolsch Veste een Europese wedstrijd tegen Pafos. Enkele dagen later wacht alweer een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie. Zondag komt Ajax op bezoek in Enschede. In De Oosttribune wordt besproken of trainer John van den Brom moet rouleren of juist met zijn sterkste elftal moet aantreden.

Tijmen van Wissing ziet weinig reden om spelers rust te geven. "Het mag toch geen probleem zijn tegen Pafos. En tegen Ajax is FC Twente ook gewoon de favoriet." Gertjan Verbeek sluit zich daarbij aan en hoopt dat Van den Brom geen onnodige wijzigingen doorvoert. "Ik hoop wel weer dat Van den Brom met zijn sterkste elf speelt tegen Pafos. Je hebt het al vaker meegemaakt met trainers, ook de afgelopen tijd, die voor de wedstrijd al jongens rust gunnen. Ik hoop dat ze daar van geleerd hebben."

Ook de korte hersteltijd richting het duel met Ajax komt ter sprake. Anco Jansen vraagt zich af hoeveel waarde er aan dat argument moet worden gehecht. "Iedereen heeft het er maar over dat je maar zoveel hersteltijd en je moet doorwisselen. We hebben Ajax tegen AZ gezien en het leek wel walking football, bij vlagen! Dus zeg het maar...". Jan van Staa is duidelijk over zijn voorkeur. "Je moet gewoon ritme houden en met je beste mensen spelen. Je kan er maar zoveel wisselen tegenwoordig, dat is een half elftal. Er komt een kraker aan tegen Ajax, daar hoef je toch niemand voor te motiveren."