Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"

Arthur

FC Twente speelt donderdagavond in De Grolsch Veste een Europese wedstrijd tegen Pafos. Enkele dagen later wacht alweer een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie. Zondag komt Ajax op bezoek in Enschede. In De Oosttribune wordt besproken of trainer John van den Brom moet rouleren of juist met zijn sterkste elftal moet aantreden.

Tijmen van Wissing ziet weinig reden om spelers rust te geven. "Het mag toch geen probleem zijn tegen Pafos. En tegen Ajax is FC Twente ook gewoon de favoriet." Gertjan Verbeek sluit zich daarbij aan en hoopt dat Van den Brom geen onnodige wijzigingen doorvoert. "Ik hoop wel weer dat Van den Brom met zijn sterkste elf speelt tegen Pafos. Je hebt het al vaker meegemaakt met trainers, ook de afgelopen tijd, die voor de wedstrijd al jongens rust gunnen. Ik hoop dat ze daar van geleerd hebben."

Ook de korte hersteltijd richting het duel met Ajax komt ter sprake. Anco Jansen vraagt zich af hoeveel waarde er aan dat argument moet worden gehecht. "Iedereen heeft het er maar over dat je maar zoveel hersteltijd en je moet doorwisselen. We hebben Ajax tegen AZ gezien en het leek wel walking football, bij vlagen! Dus zeg het maar...". Jan van Staa is duidelijk over zijn voorkeur. "Je moet gewoon ritme houden en met je beste mensen spelen. Je kan er maar zoveel wisselen tegenwoordig, dat is een half elftal. Er komt een kraker aan tegen Ajax, daar hoef je toch niemand voor te motiveren."

Jansen benadrukt tot slot dat vermoeidheid volgens hem niet direct een groot probleem hoeft te zijn. "Als je vermoeid bent, dan zit het in de laatste tien minuten of het kwartier, maar dan herstel je weer binnen een dag."

Gerelateerd:
Míchel Sánchez op de persconferentie

Míchel baalt na Ajax-duel: "Zij zijn daarin veel beter dan wij"

0
Henk Spaan

Henk Spaan: "We moeten vaststellen dat Ajax mazzel heeft gehad"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst en Tolu Arokodare

Weghorst gaat in op moment met Tolu: "Hebben God samen bedankt"

0
Owen Wijndal Twente player Daan Rots

Wijndal geeft eerlijk toe: "Daar hadden we een beetje geluk"

0
Een opgewonden Michel Sanchez langs de lijn

Míchel Sanchez reageert op stafschopmoment: "Voor mij duidelijk"

0
Rayane Bounida en Ramiz Zerrouki

Bounida viel in met missie: "Denk dat Míchel me daarin vertrouwt"

0
Aaron Bouwman en Daouda Weidmann

VIDEO | Samenvatting: Ajax verspeelt in extremis zege bij FC Twente

0
Tijmen van Wissing bij de persconferentie

Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"

0
Sondre Ørjasæter

Ørjasæter of Daal naar Ajax? "Dan is hij helemaal onbetaalbaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel baalt na Ajax-duel: "Zij zijn daarin veel beter dan wij"

Henk Spaan: "We moeten vaststellen dat Ajax mazzel heeft gehad"

"Het siert Kooij wel dat hij niet alsnog een penalty aan Ajax gaf"

Peter Bosz dacht zondag aan Ajax: "Dat ging door m'n hoofd..."

'Verwerpelijke spreekkoren richting Kooij bij FC Twente - Ajax'

Van Hanegem bekritiseert Ajacied: "Had totaal geen vat op hem"

Van der Vaart over penalty tegen Ajax: "Dan is dit heel erg krom"

Weghorst gaat in op moment met Tolu: "Hebben God samen bedankt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws