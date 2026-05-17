Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"

Joram
bron: RTV Noord
Tika de Jonge
Tika de Jonge Foto: © BSR Agency

FC Groningen reist met vertrouwen af naar het play-offduel met Ajax. Middenvelder Tika de Jonge gaf zondag aan dat hij zelfs al hoopte op een confrontatie met de Amsterdammers.

De middenvelder wijst daarbij op de sterke resultaten van zijn ploeg tegen hoger geklasseerde teams. "Het is een feit dat we goede resultaten hebben gehaald tegen de ploegen die vlak boven ons staan", zegt De Jonge tegen RTV Noord. Groningen won dit seizoen van onder meer NEC, Ajax, FC Utrecht en AZ en tweemaal van SC Heerenveen. "Dus het is niet in ons nadeel, laat ik het zo zeggen."

Volgens de middenvelder ligt het spel van dat soort tegenstanders Groningen goed. "Zulke ploegen willen, net als wij, hoog druk zetten en dat ligt ons beter. Dan kunnen wij ook voetballen, in tegenstelling tot in wedstrijden tegen ploegen die ver inzakken."

De Jonge keek zelfs al vooraf uit naar een duel met Ajax. "Ik hoopte vooraf al dat we tegen Ajax zouden moeten, jazeker. Als een club als Ajax, die een tik heeft gekregen, de play-offs in moet, kan dat wel in ons voordeel zijn, denk ik." Het duel wordt donderdag in Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concert van Harry Styles.

Toch ziet De Jonge dat niet als doorslaggevend. "Ik weet niet of dat meespeelt voor Ajax. Uiteindelijk moeten wij het gewoon zelf doen." Tot slot benadrukt hij het vertrouwen binnen de ploeg. "Wij gaan er met een goed gevoel in, omdat we het op het laatste moment gehaald hebben."

"Zij hebben natuurlijk een tik gekregen, omdat ze hoopten derde of vierde te worden, en ik denk dat dat in ons voordeel is. Als wij op de mat leggen wat we al heel het seizoen op de mat leggen, kunnen wij zeker een resultaat halen", besloot De Jonge.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"

0
Oscar Garcia

Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"

Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"

Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"

VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"

Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"

Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"

'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'

Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws