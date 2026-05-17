Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"

FC Groningen reist met vertrouwen af naar het play-offduel met Ajax. Middenvelder Tika de Jonge gaf zondag aan dat hij zelfs al hoopte op een confrontatie met de Amsterdammers.

De middenvelder wijst daarbij op de sterke resultaten van zijn ploeg tegen hoger geklasseerde teams. "Het is een feit dat we goede resultaten hebben gehaald tegen de ploegen die vlak boven ons staan", zegt De Jonge tegen RTV Noord. Groningen won dit seizoen van onder meer NEC, Ajax, FC Utrecht en AZ en tweemaal van SC Heerenveen. "Dus het is niet in ons nadeel, laat ik het zo zeggen." Volgens de middenvelder ligt het spel van dat soort tegenstanders Groningen goed. "Zulke ploegen willen, net als wij, hoog druk zetten en dat ligt ons beter. Dan kunnen wij ook voetballen, in tegenstelling tot in wedstrijden tegen ploegen die ver inzakken."

De Jonge keek zelfs al vooraf uit naar een duel met Ajax. "Ik hoopte vooraf al dat we tegen Ajax zouden moeten, jazeker. Als een club als Ajax, die een tik heeft gekregen, de play-offs in moet, kan dat wel in ons voordeel zijn, denk ik." Het duel wordt donderdag in Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concert van Harry Styles. Toch ziet De Jonge dat niet als doorslaggevend. "Ik weet niet of dat meespeelt voor Ajax. Uiteindelijk moeten wij het gewoon zelf doen." Tot slot benadrukt hij het vertrouwen binnen de ploeg. "Wij gaan er met een goed gevoel in, omdat we het op het laatste moment gehaald hebben."