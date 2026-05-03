2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"

Mauro Júnior en Guus Til

De kraker tussen Ajax en PSV heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd, maar wel de nodige frustratie aan Eindhovense kant. In de Johan Cruijff Arena gaf PSV diep in blessuretijd een zekere overwinning uit handen, waardoor de topper eindigde in 2-2. Met name Guus Til baalde na afloop zichtbaar van het late puntenverlies.

"Ik ben er doodziek van. Omdat het gewoon een wedstrijd op zich is. Als je hem dan in de 92ste minuut weggeeft, is dat gewoon kut", baalt Til voor de camera van ESPN. De aanvallende middenvelder zag dat PSV, ondanks een trip naar Ibiza en meerdere afwezigen, in de tweede helft juist sterker voor de dag kwam dan de Amsterdammers. "Dat gaat ook om mentaliteit. Als het één keertje is, kun je gewoon gas geven naar mijn mening", aldus Til.

De teleurstelling overheerst dan ook bij de Eindhovenaren, die dachten de overwinning binnen te hebben. "Wij hadden op het einde het meeste over en verdienden te winnen. Zo voelde het voor mij in de wedstrijd. Wij maken bijna de 1-3 en dan krijg je in die counter de 2-2 om de oren. Dat is ook best dom", vervolgt Til.

Ook analist Hans Kraay merkt op als 'PSV punten kwijt is geraakt in een spannende titelrace'. "Dat snap ik wel, maar je wil gewoon laten zien dat je de kampioen bent", vervolgt Til. "We hebben veel blessures en schorsingen. Zelfs dan laten we zien dat we de beste zijn.. Dat het dan zo afloopt, vind ik zonde."

