Til wijst op gemiste Ajax-kans: "Wedstrijd misschien totaal anders"

Guus Til heeft na de overwinning van PSV op Ajax teruggeblikt op de topper in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers gingen zaterdagavond met 1-3 onderuit en zagen de Eindhovenaren daarmee voor het eerst in vier jaar weer een overwinning boeken in Amsterdam. Volgens Til werd het verschil vooral na de rust gemaakt.

"Ik denk met name in de tweede helft", antwoordt Til tegenover het Eindhovens Dagblad op de vraag waar de sleutel tot de overwinning lag. "Daarin waren we volwassen en gaven we er weinig weg. Voor rust waren er aan beide kanten grote kansen." Ajax kreeg in het eerste bedrijf via Steven Berghuis een uitstekende mogelijkheid om op voorsprong te komen.

Volgens Til had die gemiste kans grote gevolgen voor het verdere verloop van de topper. "Momenten bepalen de uitslag. Bij topwedstrijden is dat vaak zo. De wedstrijd wordt misschien totaal anders als zij wel voorkomen", legt de middenvelder uit. PSV kon vervolgens na de pauze een andere speelwijze hanteren. "Na rust konden wij vanuit de counter spelen en moesten zij komen."