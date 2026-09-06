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Til wijst op gemiste Ajax-kans: "Wedstrijd misschien totaal anders"

Thomas
bron: Eindhovens Dagbad
Guus Til en Jorthy Mokio
Guus Til en Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Guus Til heeft na de overwinning van PSV op Ajax teruggeblikt op de topper in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers gingen zaterdagavond met 1-3 onderuit en zagen de Eindhovenaren daarmee voor het eerst in vier jaar weer een overwinning boeken in Amsterdam. Volgens Til werd het verschil vooral na de rust gemaakt.

"Ik denk met name in de tweede helft", antwoordt Til tegenover het Eindhovens Dagblad op de vraag waar de sleutel tot de overwinning lag. "Daarin waren we volwassen en gaven we er weinig weg. Voor rust waren er aan beide kanten grote kansen." Ajax kreeg in het eerste bedrijf via Steven Berghuis een uitstekende mogelijkheid om op voorsprong te komen.

Volgens Til had die gemiste kans grote gevolgen voor het verdere verloop van de topper. "Momenten bepalen de uitslag. Bij topwedstrijden is dat vaak zo. De wedstrijd wordt misschien totaal anders als zij wel voorkomen", legt de middenvelder uit. PSV kon vervolgens na de pauze een andere speelwijze hanteren. "Na rust konden wij vanuit de counter spelen en moesten zij komen."

Til wil na de zege van PSV nog niet stellen dat de Eindhovenaren verder zijn dan Ajax. De middenvelder wijst daarbij onder meer op de vele veranderingen die in Amsterdam hebben plaatsgevonden. "Het is nog maar het begin van het seizoen. Zij hebben nog een heel nieuw team met veel nieuwe spelers. Wij zijn ook nog niet zo lang begonnen", aldus Til. "Ik denk dat het nog wat vroeg is om daar wat over te zeggen."

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