Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Tim Hofman: "Huidskleur Weghorst voor mij volstrekt irrelevant"

Bjorn
Tim Hofman
Tim Hofman Foto: © BSR Agency

Tim Hofman heeft gereageerd op de storm aan kritiek die hij kreeg na opmerkingen over voormalig Ajax-spits Wout Weghorst. De activist en programmamaker maakte Weghorst belachelijk na diens uitspraken over het geloof na de uitwedstrijd van FC Twente tegen Qarabag. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Politici als Caroline van der Plas en Mona Keijzer schaarden zich achter Weghorst, nadat Hofman het een 'leipe betrekkingswaan' vond dat God Weghorst hielp tijdens een wedstrijd. Hofman erkent dat de woordkeuze misschien niet helemaal goed was, maar staat nog altijd achter zijn standpunt. 

"Je kunt natuurlijk best tegen mij zeggen: Hofman, luister, druk je eens anders uit. Dan kunnen we het daarover hebben of een inhoudelijk debat voeren", vertelt hij in de podcast Radio BOOS. Hofman vond zijn woorden 'weinig subtiel'. "Dat moet ik toegeven. Woorden als 'krankzinnig' had ik misschien niet moeten gebruiken. 'Leipe betrekkingswaan'… de betrekkingswaan wel. Ik kan het ook anders uitdrukken en dat moet ik denk ik ook doen."

Hofman kreeg van Van der Plas en ook ChristenUnie-politicus Don Ceder het verwijt dat hij onderscheid maakt tussen religies, maar daar kan hij zich niet in vinden. "Ten eerste is dat niet waar. Het zijn precies deze mensen die altijd woedend zijn als ze ergens een moslim zien ademen. En ik snap ook niet wat het punt nou is. Mijn punt ging vooral over de betrekkingswaan, niet over bidden an sich."

"Wat is deze nep-caring van die politici? En die opiniemakers?", vraagt Hofman zich af. "Het is een hele grote mond voor mensen die genocidaal Israël steunen, doorgaans vrouwenrechten willen inperken, pleiten voor remigratie, of allemaal tegelijk. Dit gaat om een voetballende multimiljonair. En het is ook niet alsof ik voor zijn deur heb gestaan en gezegd: ik wil jou op je knieën schoppen. Doe even rustig. Het is vooral weer stok om moslims mee te slaan."

De kritiek heeft volgens Hofman ook niets te maken met de christelijke achtergrond of huidskleur van Weghorst. "Het is geen christenhaat. Ik haat christenen niet. Ik haat het christendom niet. Zijn huidskleur is voor mij volstrekt irrelevant in deze kwestie", aldus Hofman, die wel onderscheid ziet tussen religies. "De positie van een moslim is doorgaans anders dan die van een christen in ons land. Het christendom is veel meer met macht verweven dan bijvoorbeeld de islam. Het jodendom heeft weer een aparte positie als we het daarover hebben. Dus op die manier moet je daar wel degelijk verschillend naar kijken."

De kritiek op Weghorst had daar ook niets mee te maken. "Hier gaat het mij om de manier van uiten. Om de manier waarop je jezelf als het centrum van het universum ziet en om die blik op waar God nou wel en niet ingrijpt. En om waar dat in deze tijd voor staat. Wout Weghorst, een voetballende multimiljonair, was daar een voorbeeld van. En toevallig is Wout Weghorst wit en christen."

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Arnold Bruggink

Arnold Bruggink steunt oud-Ajacied: "Hij is nog lang doorgegaan"

0
Sergio Padt

Padt op zoek naar nieuwe club: "Ik sta open voor meerdere landen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kehrer herenigd met bekende gezichten: "Fijn om ze weer te zien"

Tim Hofman: "Huidskleur Weghorst voor mij volstrekt irrelevant"

Mokio op de bank bij Ajax? "Dat gaat nu toch een beetje ontstaan"

René van der Gijp kritisch na Ajax - PSV: "Dat zie je niet vaak"

FC Utrecht strikt voormalig Ajacied: "Ontzettend blij en trots"

Ivan Perisic na topper tegen Ajax: "Ik denk dat ze bang waren"

Hans Kraay jr. kraakt Ajax-duo: "Wat is dat, dat ze dat durven?"

Ajax krijgt waarschuwing over Amrabat: "Oogt dikwijls wat oud"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws