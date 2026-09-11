Tim Hofman: "Huidskleur Weghorst voor mij volstrekt irrelevant"
Tim Hofman heeft gereageerd op de storm aan kritiek die hij kreeg na opmerkingen over voormalig Ajax-spits Wout Weghorst. De activist en programmamaker maakte Weghorst belachelijk na diens uitspraken over het geloof na de uitwedstrijd van FC Twente tegen Qarabag.
Politici als Caroline van der Plas en Mona Keijzer schaarden zich achter Weghorst, nadat Hofman het een 'leipe betrekkingswaan' vond dat God Weghorst hielp tijdens een wedstrijd. Hofman erkent dat de woordkeuze misschien niet helemaal goed was, maar staat nog altijd achter zijn standpunt.
"Je kunt natuurlijk best tegen mij zeggen: Hofman, luister, druk je eens anders uit. Dan kunnen we het daarover hebben of een inhoudelijk debat voeren", vertelt hij in de podcast Radio BOOS. Hofman vond zijn woorden 'weinig subtiel'. "Dat moet ik toegeven. Woorden als 'krankzinnig' had ik misschien niet moeten gebruiken. 'Leipe betrekkingswaan'… de betrekkingswaan wel. Ik kan het ook anders uitdrukken en dat moet ik denk ik ook doen."
Hofman kreeg van Van der Plas en ook ChristenUnie-politicus Don Ceder het verwijt dat hij onderscheid maakt tussen religies, maar daar kan hij zich niet in vinden. "Ten eerste is dat niet waar. Het zijn precies deze mensen die altijd woedend zijn als ze ergens een moslim zien ademen. En ik snap ook niet wat het punt nou is. Mijn punt ging vooral over de betrekkingswaan, niet over bidden an sich."
"Wat is deze nep-caring van die politici? En die opiniemakers?", vraagt Hofman zich af. "Het is een hele grote mond voor mensen die genocidaal Israël steunen, doorgaans vrouwenrechten willen inperken, pleiten voor remigratie, of allemaal tegelijk. Dit gaat om een voetballende multimiljonair. En het is ook niet alsof ik voor zijn deur heb gestaan en gezegd: ik wil jou op je knieën schoppen. Doe even rustig. Het is vooral weer stok om moslims mee te slaan."
De kritiek heeft volgens Hofman ook niets te maken met de christelijke achtergrond of huidskleur van Weghorst. "Het is geen christenhaat. Ik haat christenen niet. Ik haat het christendom niet. Zijn huidskleur is voor mij volstrekt irrelevant in deze kwestie", aldus Hofman, die wel onderscheid ziet tussen religies. "De positie van een moslim is doorgaans anders dan die van een christen in ons land. Het christendom is veel meer met macht verweven dan bijvoorbeeld de islam. Het jodendom heeft weer een aparte positie als we het daarover hebben. Dus op die manier moet je daar wel degelijk verschillend naar kijken."
De kritiek op Weghorst had daar ook niets mee te maken. "Hier gaat het mij om de manier van uiten. Om de manier waarop je jezelf als het centrum van het universum ziet en om die blik op waar God nou wel en niet ingrijpt. En om waar dat in deze tijd voor staat. Wout Weghorst, een voetballende multimiljonair, was daar een voorbeeld van. En toevallig is Wout Weghorst wit en christen."
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Tim Hofman: "Huidskleur Weghorst voor mij volstrekt irrelevant"
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