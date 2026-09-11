Tim Hofman: "Huidskleur Weghorst voor mij volstrekt irrelevant"

Tim Hofman heeft gereageerd op de storm aan kritiek die hij kreeg na opmerkingen over voormalig Ajax-spits Wout Weghorst. De activist en programmamaker maakte Weghorst belachelijk na diens uitspraken over het geloof na de uitwedstrijd van FC Twente tegen Qarabag.

Politici als Caroline van der Plas en Mona Keijzer schaarden zich achter Weghorst, nadat Hofman het een 'leipe betrekkingswaan' vond dat God Weghorst hielp tijdens een wedstrijd. Hofman erkent dat de woordkeuze misschien niet helemaal goed was, maar staat nog altijd achter zijn standpunt.

"Je kunt natuurlijk best tegen mij zeggen: Hofman, luister, druk je eens anders uit. Dan kunnen we het daarover hebben of een inhoudelijk debat voeren", vertelt hij in de podcast Radio BOOS. Hofman vond zijn woorden 'weinig subtiel'. "Dat moet ik toegeven. Woorden als 'krankzinnig' had ik misschien niet moeten gebruiken. 'Leipe betrekkingswaan'… de betrekkingswaan wel. Ik kan het ook anders uitdrukken en dat moet ik denk ik ook doen."

Hofman kreeg van Van der Plas en ook ChristenUnie-politicus Don Ceder het verwijt dat hij onderscheid maakt tussen religies, maar daar kan hij zich niet in vinden. "Ten eerste is dat niet waar. Het zijn precies deze mensen die altijd woedend zijn als ze ergens een moslim zien ademen. En ik snap ook niet wat het punt nou is. Mijn punt ging vooral over de betrekkingswaan, niet over bidden an sich."