Tim Hofman ontmaskert Nederlandse voetballer: "Een geheime BV"

Tim Hofman brengt binnenkort weer 'twee grote verhalen' naar buiten, zo laat de presentator van het BNN-programma BOOS weten. Deze week is er nog geen aflevering, maar een bekende voetballer - met een Nederlands paspoort - moet in ieder geval vrezen voor de onthullingen.

“We maken het verhaal samen met Follow the Money", benadrukt hij. "Het gaat over een bekende voetballer die zich naar de buitenwereld profileert als weldoener, maar een geheime BV blijkt te hebben waarmee hij alleen in 2024 al minstens een miljoen euro factureert aan nietsvermoedende scholen."

"Maar we willen jullie natuurlijk alleen het allerbeste geven en beide verhalen vereisen nog net wat extra werk voor we die uitzenden", aldus Hofman. "Volgende week en de week erna zie je de aflevering over fouten bij cosmetische klinieken en een winstmodel vermomd als weldoenerij", besluit de programmamaker.