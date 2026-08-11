Tim Krul geniet van Ajacied: "Gaat een belangrijke pion zijn"

Tim Krul is onder de indruk van het debuut van Marc ter Stegen bij Ajax. De oud-doelman zag de Duitser zondag tegen PEC Zwolle (0-2) direct van grote waarde zijn en verwacht dat hij een belangrijke rol gaat spelen in Amsterdam.

Ter Stegen hield Ajax bij een 0-0 stand op de been met een knappe redding op een kopbal van Thijs Oosting. "Voor mij is dit een wereldredding", zegt Krul bij Rondo op Ziggo Sport. "Ten eerste moet hij snel overkomen naar de andere kant. Dan moet hij klaarstaan en pakt hij die bal fantastisch. Op dat moment stond het nog 0-0. Gelijk een clean sheet bij zijn debuut. Dat is voor een keeper net zo belangrijk als voor een spits om gelijk te scoren. De nul is toch het belangrijkste."

Krul verwacht dat Ajax veel plezier gaat beleven aan de ervaren Duitse doelman. "Van de moderne keeper wordt tegenwoordig zoveel meer gevraagd dan alleen ballen tegenhouden. Vooral bij een club als Ajax, daar begint de opbouw bij de keeper. Het DNA van Barcelona en Ajax zal daarin heel belangrijk zijn. Ter Stegen kan heel belangrijk zijn voor Ajax. Het begint natuurlijk bij de keeper. De as is het belangrijkste."