Geschreven door Kevin Ligtvoet 15 mrt 2021 om 11:03

Het is nog niet zeker of Daley Blind en Jurriën Timber fit genoeg zijn om af te reizen naar Zwitserland voor het tweede duel met BSC Young Boys. De spelers waren zondag beide afwezig bij het duel tegen PEC Zwolle, en het is nog maar de vraag of ze genoeg hersteld zijn voor donderdag.

Vlak voor de aftrap bij PEC Zwolle – Ajax van zondag liet Erik ten Hag weten dat Timber ziek was en daarom niet aanwezig was, terwijl Daley Blind nog altijd kampt met lichte knieklachten. De coach laat weten nog niet zeker te zijn over donderdag: “Achter Timber staat een groot vraagteken, net als bij Daley. Noussair Mazraoui kan inmiddels weer goed zien, maar het is nog te slechten te gevaarlijk om hem weer op te stellen. Op het moment dat hij zich in gaat spannen, kan het weer verslechteren. Het wordt gevolgd met scans en tot die tijd moeten we geduld hebben. Om risico te vermijden, moet hij uit het trainingsproces.”

Het is dus nog even afwachten wie er gaan starten donderdag. Zoals bekend zullen Onana en Haller nog thuiszitten, en Mazraoui voegt zich bij dat rijtje. We horen later deze week meer over Timber en Blind.