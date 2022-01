Geschreven door Idse Geurts 11 jan 2022 om 13:01

Jurriën Timber en Devyne Rensch hebben een plek op een mooi lijstje bemachtigd. De twee spelers van Ajax staan op de UEFA’s ones to watch-lijst van 2022. Elk jaar doen meerdere journalisten namens de UEFA een voorspelling welke talenten definitief doorbreken op de Europese velden. Deze selectie bestaat uit talenten van 21 jaar of jonger.

Ook Timber en Rensch horen dus tot deze talenten. “Ajax staat symbool voor het ontwikkelen van talent en heeft met Timber opnieuw goud in handen. De identiteit van de club zit diepgeworteld in de sierlijke centrale verdediger. Hij maakte indruk in de Champions League-groepsfase en heeft al zes interlands achter zijn naam staan”, zo steekt de UEFA de loftrompet over Timber. Ook Rensch kan rekenen op complimenten van de UEFA. Vooral de veelzijdigheid van Rensch wordt geprezen.

Ryan Gravenberch echter niet op de lijst. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de middenvelder vorig jaar al onderdeel van de UEFA’s ones to watch-lijst was. Het is natuurlijk mooi voor deze jongens dat ze deze erkenning krijgen. Dit laat zien dat ze op de goede weg zijn.