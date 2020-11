Geschreven door Auke Kooreman 21 nov 2020 om 11:11

Jong Ajax kwam vrijdagavond dankzij een bliksemstart vroeg op een ruime voorsprong. Mitchell van der Gaag zag zijn aanvoerder na 5 minuten al twee keer op het scorebord staan, maar zag gedurende wedstrijd aan de verkeerde kant van het bord namen erbij komen.

Jong Ajax heeft elke week 16 spelers of meer bij de selectie zitten die allemaal technisch goed uit de voeten kunnen en het elk team heel moeilijk maken, maar een wedstrijd over de streep trekken is een gevoelig onderwerp. De Ajacieden speelden de eerste helft goed, maar in de tweede helft sloeg dat 180 graden om en werd het met de minuut minder. Het was slordig aan de bal, de creativiteit en voor een honderd procent kans moest de kijker lang zoeken.

Van der Gaag baalt daarvan en ziet vanaf de zijlijn zijn ploeg te vaak de grip verliezen. “Dit zijn weggegooide punten en achteraf mogen wij blij zijn dat we een punt mee terug nemen naar Amsterdam. De begrippen zoals gemakzucht en onervaren mogen we met de stand waar wij mee de rust in gaan niet erbij halen. Ik ben teleurgesteld in het team en daar ben ik ook onderdeel van,” licht de trainer toe aan FOX Sports. Maandag moeten de jonkies al weer aan de bak en kunnen een heftige nabespreking verwachten.

Jurrien Timber, een van de meest ervaren spelers bij Jong Ajax, is een echte leider achterin bij de Amsterdammers, maar kon samen met zijn keeper de doelpunten niet voorkomen. De uitploeg kon vervolgens in het laatste kwartier helemaal opnieuw beginnen, maar de Amsterdammers konden de lach niet terug toveren op het gezicht van de trainer en bij hen zelf. “Het is heel onnodig wat ons overkomt. We kregen kansen op de 0-3, maar we gingen in een te laag tempo voetballen. Wij wilden allemaal wel vandaag, maar wij waren in de tweede helft te slordig aan de bal,” vertelt hij aan FOX Sports. De trainer en speler geven beide toe dat achteraf een punt verdiend is en gingen een pijnlijke terugreis tegemoet.