Timber gaf Hato nuttig advies: "Hij is een voorbeeld voor me"

"Ja ik heb daar met Jurriën wel over gesproken," vertelt Hato. "Want hij heeft hier bij Ajax natuurlijk ook op beide plekken gespeeld. Hij heeft zijn debuut gemaakt als back en is weggegaan als centrale verdediger. En nu bij Arsenal speelt hij overal achterin!"

De boodschap van Timber maakte indruk op Hato. "Wat hij tegen me zei? Dat hij het eigenlijk best wel mooi vindt dat hij gewoon elke positie kan bespelen en dat het voor hem niet uitmaakt, áls hij maar speelt. En ik moet zeggen: zo sta ik er nu ook in. Hij is zeker een voorbeeld voor me."