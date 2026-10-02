Timber hard voor Oranje: "Overal te laat, veel kansen weggegeven"

Jurriën Timber is allerminst tevreden over de eerste helft van het Nederlands elftal tegen Griekenland. De verdediger zag Oranje veel fouten maken. Persoonlijk was het duel wel bijzonder voor Timber: voor het eerst stond hij samen met zijn broer Quinten in de basis van het Nederlands elftal.

"De benen zijn wel moe, maar dat is wel normaal", begint Timber lachend voor de camera’s van SBS. "Ik ben er een tijdje uit geweest, dus ik moet mijzelf ook tijd geven. Deze wedstrijden helpen wel om ritme op te doen en weer fit te worden. Dat is wel lekker. Ik zei het net ook al tegen de jongens, maar dit is pas mijn eerste basisplaats in 2026. Best wel verrassend, maar ik ben blij om weer terug te zijn."

Over het optreden van Oranje voor rust is de verdediger bijzonder kritisch. "Het was niet best, heel slordig, veel duels verloren, we waren overal te laat, veel kansen weggegeven. Genoeg om te analyseren en te verbeteren de volgende keer. De eerste helft was niet goed genoeg."

Naast Jurriën begon ook Quinten Timber aan de aftrap. Tijdens het volkslied stonden de broers naast elkaar. "Het is heel bijzonder, heel speciaal. Ik ben super trots en hopelijk niet de laatste keer. De familie die thuis aan het kijken is, is ook trots geweest op ons vandaag. Het is altijd leuk als ik weer met hem op het veld sta. In het Nederlands elftal samen spelen was de ultieme droom, maar dat momentje met het volkslied, naast elkaar, was wel heel speciaal."