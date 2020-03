Geschreven door Jelmer Jager 07 mrt 2020 om 23:03

Jurriën Timber maakte zaterdagavond zijn officiële debuut voor Ajax. En dat kwam als een verrassing voor de 18-jarige verdediger. “Het was zwaar. Ik zit al een tijdje op de bank bij het eerste en had daardoor al even geen wedstrijden meer gespeeld. Dus het was even wennen en een grote stap voor mij”, laat hij weten aan FOX Sports.

“Ik hoorde vanmiddag pas dat ik zou gaan spelen. Ik merkte al wel iets vrijdag op de training, maar vanmiddag hoorde ik het pas echt. Ik had het niet per se aan zien komen. Het kwam wel als een verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben van mezelf niet heel erg nerveus, maar gezonde wedstrijdspanning hoort erbij.”

Voor aanvang van de wedstrijd kwam Andre Onana naar de uitblinker van Jong Ajax toe om hem bemoedigend toe te spreken. Een mooi moment voor de jongeling. “Hij zei dat ik mijn ding moest doen, zoals altijd. En dat de drie punten het belangrijkste waren. (…) Voor mij is het vrij vanzelfsprekend dat we met veel ruimte in onze rug spelen. Dat leren we al in de jeugd. Dus dan moet je doordekken en daar is voor mij niets nieuws aan. Ik ben aardig tevreden over mijn debuut, ik mag denk ik niet klagen over mijn eerste optreden. Dit smaakt naar meer. Ik ben blij met mijn prestatie vandaag en we zullen zien hoe het gaat lopen nu.”