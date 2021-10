Geschreven door Jessica Westdijk 18 okt 2021 om 18:10

Naast Erik ten Hag schoof Jurriën Timber maandag aan op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Borussia Dortmund. De verdediger zal tegenover Erling Haaland komen te staan, maar laat weten er klaar voor te zijn: “Ik ben ready, ook voor het fenomeen.”

Samen met Lisandro Martinez, die naast hem zal staan in het centrum, heeft hij de aanpak al besproken: “Ik heb het er wel over met hem hoe we het beste kunnen verdedigen, maar niet over wie hem oppakt bij een hoekschop.” Wat helpt is dat Timber en Haaland elkaar al eerder troffen, toen Nederland tegen Noorwegen speelde in september. Toen waren ze geen directe tegenstanders, omdat Timber die wedstrijd als rechtsback speelde. Maar de verdediger van Ajax was toen wel onder de indruk: “Hij is de beste waar ik tegen gespeeld heb.”