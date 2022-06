Geschreven door Idse Geurts 20 jun 2022 om 11:06

Jurriën Timber lijkt definitief de knoop te hebben doorgehakt omtrent zijn toekomst. De jonge verdediger blijft liever nog een seizoen bij Ajax in plaats van een dienstverband bij Manchester United. Dit meldt Marcel van der Kraan, chef sport van De Telegraaf.



Volgens Van der Kraan was Timber eerst uitermate geïnteresseerd om bij United aan de slag te gaan, maar heeft Oranje-bondscoach Louis van Gaal hem van gedachten doen veranderen. “De speler was er klaar voor om te komen. Zijn agenten waren in Londen om te praten met Manchester United en geld was nooit een probleem”, stelt de journalist tegenover Sky Sports. “Van Gaal waarschuwde Timber echter dat deze keuze een gevaar zou kunnen vormen voor zijn kansen op een basisplaats tijdens het WK in Qatar”, laat Van der Kraan weten.

Bij United zou Timber niet zeker zijn van een basisplaats. In de eerste plaats, omdat Raphaël Varane en Harry Maguire normaliter verzekerd zijn van een plek in de basis. Daarnaast, omdat Ten Hag Timber rustig zou willen brengen. Hierdoor zou de verdediger niet uitermate veel speelminuten maken in de eerste helft van het seizoen.

Volgens Van der Kraan wil Ajax gelijk toeslaan na het besluit van Timber. De Amsterdammers willen zo snel mogelijk het contract van het talent verlengen. De gesprekken zouden zelfs al lopen sinds zaterdagavond.