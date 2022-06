Geschreven door Idse Geurts 01 jun 2022 om 11:06

Jurriën Timber maakt een stormachtige ontwikkeling door. De jonge verdediger is niet weg te denken uit de basiself van Ajax en hij werd zelfs bekroond tot Talent van het Jaar. Toch bestaat er een kans dat Timber volgend seizoen niet meer in een Ajax-shirt te bewonderen is. Manchester United is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de 20-jarige speler. Desondanks is het geen uitgemaakte zaak dat Timber daadwerkelijk vertrekt. Dit meldt de verdediger tegenover De Telegraaf.

Zo denkt Timber dat hij bij Ajax nog veel kan leren. “Natuurlijk kan ik me daar verder ontwikkelen. Dat weet ik 100 procent zeker. Ik heb niet het gevoel dat ik klaar ben bij de club. Maar bij andere clubs kan ik me ook ontwikkelen”, stelt de verdediger.

Timber toont zich echter ook realistisch. Bij Ajax is hij verzekerd van speelminuten, terwijl dit bij een andere Europese topclub niet het geval hoeft te zijn. “Het plaatje moet kloppen. Je kan wel naar een grote club gaan, maar als je daar niet gaat spelen, kan je beter bij Ajax blijven. En Ajax is ook een grote club. We spelen in de Champions League en ik speel daar samen met de beste spelers van Nederland. Dat is niet niks”, besluit het talent.

Er zal de komende maanden dus nog veel rumoer zijn rondom de toekomst van Timber. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat het management van Timber in Engeland was gesignaleerd. Hier zou met een delegatie van Manchester United gepraat worden over een mogelijk dienstverband. Ajax doet echter ook een poging om de verdediger langer aan zich te binden. De Amsterdammers willen naar verluidt deze week nog de gesprekken opstarten.