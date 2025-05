Timber over 'onmogelijke' Feyenoord-exit: "Ajax was beste keuze"

Jurriën Timber doet het boekje open over hoe zijn broer Quinten hem overtuigde om Feyenoord te verlaten voor Ajax.

Jurriën en Quinten Timber maakten als jonge voetballers gezamenlijk de overstap van Feyenoord en Ajax. Die overstap zorgt zoals verwacht altijd voor veel ophef. "Ja, dat was toen een omstreden overstap. Wij waren van: 'Wij gaan deze stap niet maken, omdat het onmogelijk is'", vertelt Timber in gesprek met Viaplay.

Quinten overtuigde zijn broer ervan om naar Amsterdam te vertrekken. "Het zijn de grootste rivalen, maar toen liet mijn broer ons realiseren dat het een goede stap voor ons was", vervolgt hij zijn verhaal. "Wij dachten op dat moment dat Ajax een betere academie had dan Feyenoord."

Timber koestert zijn Feyenoord-tijd, maar heeft geen spijt van de overstap. "Ik denk dat we daar beter zijn geworden als spelers. Maar om de volgende stap te maken was Ajax voor ons de beste keuze. Uiteindelijk denk ik dat we de juiste keuze hebben gemaakt", besluit hij.