Geschreven door Jordi Smit 16 mei 2021 om 17:05

Jurriën Timber kan niet alleen terugkijken op een uitstekend seizoen in Ajax 1, ook volgt voor hem mogelijk een mooie zomer. De centrale verdediger zit in de voorselectie van het Nederlands elftal en maakt daardoor kans op deelname aan het toernooi.

De talentvolle verdediger was blij verrast toen hij het nieuws te horen kreeg. “De trainer kwam eergisteren naar me toe net voordat het online kwam. Ik ging direct m’n broer en moeder opbellen. Trots natuurlijk. Ze hadden amper woorden en ik kon het zelf ook niet helemaal geloven. Ik denk dat ik het nog steeds niet helemaal besef. Het is een beloning voor het harde werken”, zo vertelt hij aan ESPN. “Het speelde buiten in de media wel, maar ik was vooral bezig met Ajax. Ik wilde daar mijn best doen en mijn voeten laten spreken. Ik wist dat Jong Oranje en het Nederlands elftal eraan kwamen, dus het is mooi dat ik in de voorselectie sta van het eerste.”

Timber is echter blij dat hij eerst een week vakantie heeft. “Het was voor mij een lang seizoen. Ik heb nog geen eens een heel seizoen gespeeld, maar het waren zware maanden. Dan is het lekker dat we kampioen zijn geworden en we nu even rust hebben. Er komen nog mooie dingen aan.” Over de wedstrijd tegen Vitesse was hij tevreden. “Je merkte dat de concentratie niet honderd procent was, maar dat is ook logisch. Je bent al kampioen en speelt dan nog een leuke laatste wedstrijd tegen Vitesse. Gelukkig hebben we kunnen winnen.”