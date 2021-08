Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2021 om 11:08

Jurriën Timber brak vorig seizoen door bij Ajax en mocht als beloning met Oranje mee naar het EK. Ook Louis van Gaal heeft hem weer opgeroepen voor de aankomende interlandperiode.

Wie Timber ziet spelen, gelooft vaak nauwelijks dat hij nog maar 35 keer in actie kwam voor Ajax 1. “Er is honderd procent focus voor nodig om het zo gemakkelijk te doen laten lijken. Voor mij is het niet zo makkelijk hoor. Het is elke wedstrijd weer een uitdaging. Als ik niet vól focus het veld op stap, dan ga ik ook foutjes maken”, vertelt de jonge verdediger na afloop van Ajax – Vitesse aan Ajax Life.

Ook Ten Hag is blij met Timber: “We moeten hem blijven uitdagen. Tegen FC Twente (1-1) had hij meer initiatief moeten nemen, zowel in balbezit als zonder. Maar ik ben vandaag weer dik tevreden over hem.” Dat uitdagen deed Ten Hag door Timber zondagmiddag in de slotfase vanaf de zes-positie te laten spelen, waar hij tot nu toe in de achterhoede stond.

“Dat heb ik in de jeugd ook wel gedaan. Misschien wilde de trainer even experimenteren. Voor mij was het een verrassing”, reageerde Timber daar zelf op.