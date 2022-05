Geschreven door Idse Geurts 17 mei 2022 om 10:05

Jurriën Timber kan terugkijken op een uitstekend jaar met Ajax. Niet alleen het team bereikte grote hoogtes, maar ook Timber maakte een stormachtige ontwikkeling door. De twintigjarige verdediger werd écht onbetwiste basisspeler bij Ajax, mocht zich melden bij het grote Oranje en werd afgelopen weekend ook uitgeroepen tot Talent van het Jaar bij Ajax. Tegenover Ajax Life reflecteert Timber terug op zijn seizoen.

“Het gaat allemaal heel snel. Ik ben pas anderhalf jaar basisspeler en kijk waar ik nu sta”, stelt Timber. “Ik heb superveel wedstrijden in Ajax 1 gespeeld, ben international, heb twee kampioenschappen achter mijn naam staan en nu ben ik verkozen tot Talent van het Jaar. Dat zijn prachtige dingen om mee te maken.”

Timber is dan ook enorm trots op zijn uitverkiezing tot Talent van het Jaar. “Dit is een mooie waardering, na een prachtig seizoen. Dat geldt overigens ook voor Lisandro Martinez, die door de supporters is verkozen tot Ajacied van het Jaar. Het zegt wel iets dat de twee centrale verdedigers zulke prijzen in ontvangst mogen nemen”, laat Timber weten.

Hoewel dit seizoen dus al fantastisch was voor Timber, wil de jonge verdediger volgend jaar doorpakken. Timber laat weten dat hij al meerdere nieuwe doelen voor zichzelf heeft opgesteld. “Nog beter worden, mezelf verder ontwikkelen en wederom prijzen winnen”, besluit de verdediger.

Toch is het niet geheel zeker dat Timber deze doelen bij Ajax zal verwezenlijken. Vanwege zijn goede seizoen zijn er meerdere Europese topclubs geïnteresseerd in de diensten van Timber. Zo gaan er hardnekkige geruchten de rondte dat Erik ten Hag Timber wil meenemen naar Manchester United. Desalniettemin bestaat er natuurlijk ook een mogelijkheid dat Timber ‘gewoon’ in Amsterdam blijft.