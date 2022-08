Geschreven door Jessica Westdijk 18 aug 2022 om 18:08

Jurriën Timber heeft zijn contract bij Ajax met een seizoen verlengd, zo meldt de club. De verdediger lag tot medio 2024 vast en dat is nu tot medio 2025.

Het bijtekenen van Timber hing al een tijdje in de lucht, maar het is fijn dat de handtekeningen nu gezet zijn. Er was deze zomer namelijk best wat interesse in Timber, onder andere van Manchester United.

Maar Timber blijft dus in Amsterdam, waar hij inmiddels niet meer is weg te denken uit de achterhoede en al 76 duels in het eerste speelde. Broer Quinten maakte deze zomer wel een transfer: naar Feyenoord. Er wachten dus twee interessante Klassiekers!