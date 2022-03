Geschreven door Idse Geurts 02 mrt 2022 om 10:03

Jurriën Timber vindt dat hij nog een hoop kan leren. Dit laat de talentvolle verdediger weten tegenover Voetbal International. Het afgelopen jaar heeft Timber een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De 20-jarige Nederlander is binnen een jaar uitgegroeid tot een onomstreden basisspeler bij Ajax. Dit succes is hem echter niet komen aanwaaien.

“Talent is één, maar wat doe je ermee als jonge speler?”, stelt Timber. Dit seizoen wilde Timber vooral fysiek een stuk sterker worden. “Door tactisch goed te staan en de duels op de juiste manier aan te gaan, haal je het maximale uit je lichaam, ongeacht je lengte. Op het veld en de gym zijn we hier ook met hulp van de performance coaches mee bezig en ik voel dat ik hierin groei”, laat de verdediger weten.

Op dit moment wil Timber vooral een betere leider worden. “Ik vind dat ik dat nog meer en beter moet doen. Niet op een manier van: kijk mij eens even leiding geven. Zo werkt dat niet, daar heb ik ook niets mee. Maar op mijn positie is leiding geven wel heel belangrijk, het voegt echt iets toe.”

Tot slot hoeven Ajacieden niet bang te zijn dat Timber op een korte termijn vertrekt. Hij vindt zichzelf immers nog niet uitgeleerd bij Ajax en weet ook niet wanneer hij dat wel is. “Volgens mij verschilt zoiets per speler, maar laat duidelijk zijn dat ik nog volop in ontwikkeling ben bij Ajax. Waarom zou ik iets overhaasten? We hadden het net over mijn ontwikkeling en hoe snel het allemaal is gegaan sinds vorig jaar. Laat dat voorlopig maar even zo doorgaan.”