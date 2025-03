Timmer tipt Farioli: "Hij is de logische vervanger van Pasveer"

Francesco Farioli moet zondagmiddag, na Remko Pasveer door een blessure afwezig is, kiezen voor Matheus onder de lat en niet voor Jay Gorter. Dat is de mening van Henk Timmer.

"Farioli moet gewoon vasthouden aan de hiërarchie die hij voor ogen had. Matheus is gehaald als tweede keeper achter Pasveer, dus hij is nu de logische vervanger", legt de oud-doelman uit in gesprek met De Telegraaf. Pasveer viel tegen Eintracht Frankfurt uit en werd vervangen door Gorter, omdat Matheus niet ingeschreven is voor de Europa League. Kiest Farioli nu weer voor de Nederlanders of gaat hij toch voor de winteraankoop? Timmer zou voor optie twee gaan.

"Ik vind Jay echt een goede keeper, maar om de een of andere reden is hij bij Ajax nog niet echt uit de verf gekomen. De foutjes die hij in het begin maakte, blijven aan hem kleven. Wat als Gorter in Zwolle twee ketsers maakt? Dan schaadt dat Ajax in de Eredivisie", aldus Timmer. "Matheus heeft het goed gedaan, maar is een paar keer goed weggekomen, zoals tegen Almere City met die bal op de lat. Dat geluk moet je hebben."