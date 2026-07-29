Timo Letschert kijkt naar Ajax: "Ze hadden zulke diepe zakken..."

PSV zou volgens het Eindhovens Dagblad zijn afgehaakt in de strijd om NEC-middenvelder Kodai Sano, maar volgens voormalig prof Timo Letschert hoeft dat nog niet het einde van de belangstelling te betekenen. In de VoetbalPrimeur-podcast Done Deal suggereert hij dat er mogelijk sprake is van blufpoker.

"Achttien miljoen kan PSV makkelijk betalen, denk ik, maar ze willen het gewoon niet uit principe. Ik vind het wel de ideale speler voor PSV. Misschien is het een beetje blufpoker en komen ze later weer terug. Ik vind het echt een Peter Bosz-speler. Hij is technisch verfijnd en kan onder druk de goede oplossingen vinden. Hij kan ook heel intens voetballen. In al de facetten die Peter Bosz wil zien, daar is hij een schoolvoorbeeld van."

Daarnaast ziet Letschert een ontwikkeling die hem doet denken aan een probleem waar Ajax jarenlang mee te maken had. Volgens hem weten verkopende clubs inmiddels dat PSV financieel sterk in de markt ligt, waardoor de vraagprijzen automatisch oplopen.