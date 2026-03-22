Timon Wellenreuther wilde meer: "Zij hadden één schot op doel"

Timon Wellenreuther na De Klassieker
Timon Wellenreuther na De Klassieker

Timon Wellenreuther is niet tevreden met het gelijkspel van zondagmiddag. Feyenoord kwam in de slotfase op gelijke hoogte tegen Ajax, maar de Duitse doelman wilde meer.

"We hadden meer verdiend", begon Wellenreuther bij ESPN. "We hebben zo veel in deze wedstrijd gestoken. In de eerste helft werd een kopbal van ons door hun van de lijn gehaald. Zij hadden één schot op doel en die ging erin. Hoe onze defensie vandaag stond, was goed."

De doelman zag natuurlijk ook dat de wedstrijd niet van hoog niveau was en wijst naar de omstandigheden in De Kuip. "Het was niet makkelijk", legt hij uit. "Het veld was erg droog, dus de bal rolde moeilijk, maar we hebben gevochten. Dat is het belangrijkste. Als we meer geluk hadden gehad, hadden we gewonnen. We waren het betere team, denk ik."

Tot slot komt de aanstelling van Dick Advocaat ter sprake. De ervaren coach gaat Robin van Persie bijstaan bij het eerste elftal van Feyenoord. Grote veranderingen hebben er niet plaatsgevonden volgens Wellenreuther. "Nee, we gaan door zoals we doen. We werken elke dag heel erg hard. In de volgende wedstrijden hoop ik dat het zich uitbetaald", aldus de Feyenoorder.

