Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"

Tina Nijkamp heeft zich kritisch uitgelaten over de programmering van NPO 1 op zondagavond. De mediadeskundige begrijpt niets van de beslissing om de slotaflevering van de documentaireserie over Johan Cruijff pas laat op de avond uit te zenden.

De afgelopen weken was de serie telkens om 21.00 uur te zien, maar voor de laatste aflevering werd dat tijdstip aangepast naar 23.00 uur. Volgens Nijkamp is dat een verkeerde keuze. "Veel te laat", schrijft ze. Ze noemt de beslissing bovendien 'heel pijnlijk' en 'totaal belachelijk'.

Volgens haar verdient juist de laatste aflevering een prominente plek in de programmering. "Ok, het scoorde niet mega de afgelopen weken om 21.00 uur, maar dit verdient een legende als Cruijff niet."