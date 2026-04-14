Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"

Tina Nijkamp

Tina Nijkamp heeft zich kritisch uitgelaten over de programmering van NPO 1 op zondagavond. De mediadeskundige begrijpt niets van de beslissing om de slotaflevering van de documentaireserie over Johan Cruijff pas laat op de avond uit te zenden.

De afgelopen weken was de serie telkens om 21.00 uur te zien, maar voor de laatste aflevering werd dat tijdstip aangepast naar 23.00 uur. Volgens Nijkamp is dat een verkeerde keuze. "Veel te laat", schrijft ze. Ze noemt de beslissing bovendien 'heel pijnlijk' en 'totaal belachelijk'.

Volgens haar verdient juist de laatste aflevering een prominente plek in de programmering. "Ok, het scoorde niet mega de afgelopen weken om 21.00 uur, maar dit verdient een legende als Cruijff niet."

Nijkamp stelt dat de publieke omroep beter had kunnen schuiven met andere programma’s. Zo had Studio Voetbal volgens haar prima later kunnen beginnen, zeker omdat dat programma binnenkort van de buis verdwijnt. Ook had Pauw & De Wit dan op het gebruikelijke tijdstip kunnen blijven staan.

De keuze van de NPO kan dan ook op weinig begrip rekenen. "Heel rare beslissing van de NPO", besluit Nijkamp.

