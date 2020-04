Geschreven door Jessica Westdijk 03 apr 2020 om 13:04

Nu er niet gevoetbald wordt, moeten we het doen met de herinneringen. In dat kader komt Ziggo Sport met iets moois. Het gaat alle Europacup I en Champions League-finales van Nederlandse clubs volledig uitzenden vanaf maandag 6 april. Iedere avond om 20.30 wordt er een finale uitgezonden. Ajax komt dus 6 keer aan bod.

Maandag 6 april 20:30

Finale 1969: AC Milan – Ajax

Voor het eerst in de geschiedenis stond er een Nederlandse club in een Europese finale. Er waren destijds nog geen poulefases, maar alleen tweeluiken. Daardoor stond Ajax na zeges op FC Nürnberg, Fenerbahce, Benfica en Spartak Trnava in de finale. In Bernabeu was AC Milan een maatje te groot, maar het was wel het begin van een mooie tijdperk dat zou gaan komen voor Ajax.

Woensdag 8 april 20:30

Finale 1971: Ajax – Panathinaikos

Twee jaar later wist Ajax opnieuw de finale van de Europacup I te bereiken. Dit keer nam Ajax het op Wembley op tegen Panathinaikos en werd er wel gewonnen. Het was de start van een unieke trilogie.

Donderdag 9 april 20:30

Finale 1972: Ajax – Internazionale

Als titelhouder bereikte Ajax in 1972 opnieuw de finale van de Europacup I. Internazionale was in De Kuip de tegenstander. Veel mooier kon het niet worden: in het stadion van de aartsrivaal won Ajax opnieuw de Europacup I, dankzij 2 goals van Cruijff.

Vrijdag 10 april 20:30

Finale 1973: Ajax – Juventus

Zeges op CSKA Sofia, Bayern München en Real Madrid brachten Ajax naar de vierde finale in vijf jaar. In Belgrado nam Ajax het op tegen Juventus. Een vroege goal van Johnny Rep bleek genoeg om de trilogie te volmaken.

Zondag 12 april 20:30

Finale 1995: Ajax – AC Milan

Het was vervolgens lang wachten op weer een finale voor Ajax, 22 jaar zat er tussen. Een jonge Patrick Kluivert werd in het Ernst Happel stadion de held met zijn wereldberoemde puntertje.

Maandag 13 april 20:30

Finale 1996: Juventus – Ajax

We waren er vorig seizoen zo dicht bij, maar tot nu toe is de finale van 1996 de laatste Champions League-finale van een Europese club. Het bleef lang spannend in Rome, maar Juventus trok na penalty’s aan het langste eind. Nog altijd zorgt deze finale voor haat en nijd tussen Ajax en Juventus. Spelers van Juventus zaten in de jaren ’90 aan de doping en er bestaande sterke vermoedens dat dit ook tijdens de finale het geval was. Dat is echter nooit bewezen…