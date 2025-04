Titelstress bij Ajax? "Ze spelen nog maar één lastige wedstrijd"

Ajax speelde zondagmiddag op het allerlaatste nippertje met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers hebben daardoor nu zeven punten voorsprong op PSV in plaats van zes, al hebben de Eindhovenaren een wedstrijd minder gespeeld. Voetbaljournalist Mikos Gouka denkt dat het late doelpunt van Ajax tegen Sparta genoeg is voor de landstitel.

"Ik denk dat de goal van Youri Regeer er uiteindelijk voor zorgt dat er geen grote stress is bij Ajax", zo vertelt Gouka bij de AD Voetbalpodcast. "Een nederlaag was dodelijk geweest, maar nu kunnen ze nog één nederlaag lijden. Ze zitten nu heel dicht bij de finish." Toch ziet Gouka dat een aantal Ajacieden de laatste duels iets mindere spelen. "Ik zag nu ook weer de Anton Gaaei van onder Maurice Steijn. Er waren nog een paar spelers die het moeilijk hadden."

Gouka vervolgt: "Het gaat in die koppies zitten, ook omdat PSV nu weer dichterbij is gekomen. PSV liet tegen FC Twente ook weer het PSV zien dat we het hele seizoen gedacht hadden te zien. Ze raakten niet in paniek na die tegengoal en lieten goed voetbal zien. Dan kan ik me nog voorstellen dat ze zich zorgen maken bij Ajax, maar ik geloof wel dat Ajax twee van de drie wedstrijden gaat winnen. En door die goal van Regeer gaat het niet aankomen op die laatste speeldag."

Op de laatste speeldag speelt Ajax tegen FC Twente, dat vorige week met 1-3 verloor van PSV. Gouka: "FC Twente kwam op voorsprong, maar na een paar minuten dacht ik al: 'dit gaan ze nooit volhouden'. PSV speelde vrij makkelijk en goed, en kreeg veel kansen. Ze maakten ook snel de doelpunten, en FC Twente gaf de goals ook heel makkelijk weg."

"FC Twente speelt ook nog tegen Ajax, en dat is normaal een wedstrijd waarvan je denkt: 'nou, dat is er wel één'. Maar daar geloof ik dit seizoen niet in. De enige wedstrijd voor Ajax die nog echt lastig is, is die uit tegen FC Groningen. Maar een gelijkspelletje zou daar ook voldoende zijn", aldus Mikos Gouka.