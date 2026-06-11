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Ajax historie & oud-spelers

Toby Alderweireld: "Moet niet overschatten wat ik heb verdiend"

Bjorn
Toby Alderweireld
Toby Alderweireld Foto: © BSR Agency

Toby Alderweireld zette een jaar een punt achter zijn loopbaan. De oud-speler van Ajax is nu veelvuldig te zien als analyticus op televisie, maar is ook het bedrijfsleven ingestapt. Alderweireld is druk met drankenmerk MM Antverpia.

"Ondernemer... ik noem mezelf niet graag zo", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Tegenwoordig is iedereen CEO, ondernemer of 'entrepreneur'. Ik heb gewoon een product op de markt gebracht en ik werk keihard om dat zo goed en zo groot mogelijk te maken. Maar ik wil mezelf geen moeilijke titels toe-eigenen."

Alderweireld heeft een mooie carrière achter de rug en zou ook kunnen rentenieren. "In theorie zou dat kunnen. Maar de mensen moeten ook niet overschatten wat ik in mijn carrière heb verdiend", waarschuwt de 37-jarige Belg.

"Ik ben geen De Bruyne, Lukaku of Courtois", legt Alderweireld uit. "Ik was een verdediger en ik heb jarenlang bij Tottenham gespeeld, dat niet meteen de beste betaler is. Voor alle duidelijkheid: ik mag zeker niet klagen, maar ik wil maar zeggen dat er ook in het voetbal nog serieuze verschillen zijn."

Alderweireld speelde in de jeugdopleidingen van Germinal Ekeren en Germinal Beerschot, waar Ajax hem op jonge leeftijd wegplukte. Na een aantal jaren in de jeugdopleiding van de Amsterdammers brak hij door in het eerste elftal. De oud-verdediger speelde later nog bij Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur, Al-Duhail en Royal Antwerp FC.

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