Toby Alderweireld: "Moet niet overschatten wat ik heb verdiend"

Toby Alderweireld zette een jaar een punt achter zijn loopbaan. De oud-speler van Ajax is nu veelvuldig te zien als analyticus op televisie, maar is ook het bedrijfsleven ingestapt. Alderweireld is druk met drankenmerk MM Antverpia.

"Ondernemer... ik noem mezelf niet graag zo", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Tegenwoordig is iedereen CEO, ondernemer of 'entrepreneur'. Ik heb gewoon een product op de markt gebracht en ik werk keihard om dat zo goed en zo groot mogelijk te maken. Maar ik wil mezelf geen moeilijke titels toe-eigenen."

Alderweireld heeft een mooie carrière achter de rug en zou ook kunnen rentenieren. "In theorie zou dat kunnen. Maar de mensen moeten ook niet overschatten wat ik in mijn carrière heb verdiend", waarschuwt de 37-jarige Belg.