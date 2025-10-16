Toby Alderweireld over Daley Blind: "Dat weten veel mensen niet"

Toby Alderweireld is onder de indruk van de Belgische spelers die onder contract staan bij Ajax. De oud-voetballer van Ajax blikt daarnaast terug als zijn tijd als veldspeler en aan wie er destijds met hem in het veld stonden.

"Ik vind dat ze het goed doen. Het is niet altijd makkelijk bij Ajax. De druk is heel goed, maar het gaat goed. We willen het Ajax zien dat we willen zien en dat zal nog wel even nodig hebben, maar met een paar Belgische jongens komt alles goed", zegt Alderweireld glimlachend via de clubkanalen van Ajax.

Jan Vertonghen speelde lang in het hart van de verdediging met Alderweireld, mist hij hem? "Het gaat goed met Jan, maar wat veel mensen niet weten is dat ik met Daley Blind in de klas heb gezeten. Ik had het in het begin moeilijk, maar toen hij bij mij in de klas kwam heeft dat echt geholpen. We hebben ook samen Pro Evolution Soccer (PES) gespeeld."

"Dat is leuk en dat heeft mij die periode echt geholpen, dus ik spreek de jongens eigenlijk echt te weinig", vindt de oud-verdediger. "Maar alles in het leven gaat zo snel, zeker in het voetbal. Eigenlijk zou ik graag een kleine reünie ofzo willen meemaken. Dat zou echt geweldig zijn."