Toby Alderweireld ziet Ajax: "Iedereen is met zichzelf bezig"

Toby Alderweireld ziet natuurlijk ook dat Ajax nog altijd niet in de beste vorm steekt. De oud-verdediger denkt dat de selectie van de Amsterdammers niet in balans is en mist spelers die de verantwoordelijkheid nemen.

"Het is een moeilijk verhaal. Je ziet dat iedereen vooral met zichzelf bezig is", vertelde Alderweireld in de uitzending van Rondo van Ziggo Sport. "Spelers willen zelf een 7 op een schaal van 10 halen. Je voelt dat het een team is dat enorm zoekende is. Er hoeft maar iets te gebeuren en het is los zand. Het is niet gemakkelijk, want er zijn jonge spelers en de ervaren jongens zijn niet volledig in vorm."

"Ze hebben nu niet de kwaliteit om te zeggen: kom maar", gaat hij verder. De Belgische oud-Ajacied hoopt dat er leiders gaan opstaan bij Ajax. "De grootste kwaliteit van een aanvoerder is dat hij altijd een 7 op een schaal van 10 haalt. Iemand op wie je kunt rekenen, zijn duels wint, weinig fouten maakt en stabiel is. Dat is er bij Ajax nu soms te weinig, iemand op wie je echt honderd procent kunt rekenen."

"Dat is nu altijd heel erg afwachten en die onzekerheid voel je aan alles", aldus Alderweireld, die probeert het huidige Ajax te vergelijken met dat van het seizoen 2018/2019. "Je hebt bij Ajax heel veel jonge talenten, maar de as moet soms uit ervaring bestaan. In 2019 had je Blind en Tadic, die wisten wat er moest gebeuren. Het komt pas echt naar voren in uitwedstrijden."