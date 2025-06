Toch geen Haller in de Eredivisie? "We hebben genoeg spitsen"

De club uit de Domstad huurde Haller het afgelopen halfjaar van Borussia Dortmund. Volgens de laatste geruchten wil FC Utrecht hem deze zomer definitief overnemen van de Duitse club, al zegt Jans nu in principe geen extra spits nodig te hebben. Momenteel beschikt hij over David Min, Noah Ohio en Jesse van de Haar.

Dat sommige supporters vinden dat de spitspositie in Utrecht te mager bezet is, bestrijdt Jans dan ook. "Ik vind dat echt onzin! Ik wil er echt niet meer vier, en drie gelijkwaardige heb ik ook geen zin in. We hebben meer dan genoeg spitsen", maakt de trainer duidelijk. "De mensen moeten beseffen dat de spits die wij meteen kunnen halen, die ons beter maakt én ook nog eens betaalbaar is niet bestaat."

De oefenmeester heeft vertrouwen in Min en Ohio. "Zij kunnen zich ontwikkelen. Vorig jaar hebben ze goeie momenten gehad, maar het was nog niet goed genoeg. Ik denk dat Douvikas nog het beste voorbeeld is. Die was het eerste half jaar ook nog niet de spits zoals de fans hem nu zien. Je hebt tijd nodig."

Jans houdt wel een kleine slag om de arm. "Misschien dat we in augustus nog gaan kijken als er blessures zijn, of als iemand niet voldoet. Of dat er iemand verkocht wordt dat je nu nog niet weet en verwacht. Dan moet je nog reageren. Maar in eerste instantie is de kans nu groter dat er iemand vertrekt dan dat er iemand bijkomt."