Toch geen transfer voor Brobbey? 'Rennes heeft bijna spits binnen'

Stade Rennes is dicht bij de komst van Conrad Harder, zo meldt A Bola . De twintigjarige spits van Sporting CP moet de aanval van de Fransen komen versterken voor een bedrag van ruim twintig miljoen euro.

Rennes leek eerder nog hard op weg om Brian Brobbey binnen te halen. De Ligue 1-club bracht al een miljoenenbod uit bij Ajax en een akkoord leek dichtbij. Toch schakelen de Fransen nu door. Harder, die ook kon rekenen op belangstelling van AC Milan, zou zelf de voorkeur geven aan een overstap naar Rennes vanwege het grotere perspectief op speeltijd.

De onderhandelingen tussen Rennes en Sporting zijn in de afrondende fase. De Portugese club nam Harder vorig jaar nog voor negentien miljoen euro over van Nordsjaelland. In zijn eerste seizoen in de Liga Portugal kwam de jonge Deen tot vijf competitietreffers.

Met de komst van Harder lijkt Rennes zich terug te trekken uit de strijd om Brobbey. Dat betekent niet dat de Ajax-spits zonder opties zit: Lille OSC heeft zich al gemeld in Amsterdam en ook AS Roma, VfB Stuttgart, meerdere Saudische clubs en Sunderland zijn in beeld voor de Oranje-international.