Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Toch geen transfer voor Brobbey? 'Rennes heeft bijna spits binnen'

Amber
bron: A Bola
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © Pro Shots

Stade Rennes is dicht bij de komst van Conrad Harder, zo meldt A Bola. De twintigjarige spits van Sporting CP moet de aanval van de Fransen komen versterken voor een bedrag van ruim twintig miljoen euro.

Rennes leek eerder nog hard op weg om Brian Brobbey binnen te halen. De Ligue 1-club bracht al een miljoenenbod uit bij Ajax en een akkoord leek dichtbij. Toch schakelen de Fransen nu door. Harder, die ook kon rekenen op belangstelling van AC Milan, zou zelf de voorkeur geven aan een overstap naar Rennes vanwege het grotere perspectief op speeltijd.

De onderhandelingen tussen Rennes en Sporting zijn in de afrondende fase. De Portugese club nam Harder vorig jaar nog voor negentien miljoen euro over van Nordsjaelland. In zijn eerste seizoen in de Liga Portugal kwam de jonge Deen tot vijf competitietreffers.

Met de komst van Harder lijkt Rennes zich terug te trekken uit de strijd om Brobbey. Dat betekent niet dat de Ajax-spits zonder opties zit: Lille OSC heeft zich al gemeld in Amsterdam en ook AS Roma, VfB Stuttgart, meerdere Saudische clubs en Sunderland zijn in beeld voor de Oranje-international.

Carlos Soler

'Ajax heeft oogje op PSG-speler, maar geen sprake van transfer'

0
Mitchell Dijks

Dijks maakt schitterende transfer: "Wel een traantje gelaten"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
0 reacties
