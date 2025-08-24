Toekomst Ajacied onzeker: "Ik mag verhuurd of verkocht worden"

Na de 2-0 overwinning van Ajax op Heracles Almelo sprak Kian Fitz-Jim zich uit over zijn onzekere toekomst bij de club. De 21-jarige middenvelder stond zondag in de basis als controleur en speelde een degelijke wedstrijd, maar benadrukte na afloop dat een vertrek nog altijd mogelijk is.

"Het liefst wil ik natuurlijk blijven", zei Fitz-Jim tegen ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. "Maar volgens mij is het wel zo dat ik weg mag als er iets voor mij zou komen. Ik mag verhuurd of verkocht worden, ik weet het alleen niet precies."

De middenvelder maakt duidelijk dat hij zich nog lang niet klaar voelt in Amsterdam. "Ik hoop niet dat ze mij gaan verkopen natuurlijk. Ik hou van Ajax en ik speel hier echt heel graag." Toch is er een voorwaarde: "Ik wil wel heel graag blijven, maar ik moet wel gaan spelen."