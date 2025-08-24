Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Toekomst Ajacied onzeker: "Ik mag verhuurd of verkocht worden"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency

Na de 2-0 overwinning van Ajax op Heracles Almelo sprak Kian Fitz-Jim zich uit over zijn onzekere toekomst bij de club. De 21-jarige middenvelder stond zondag in de basis als controleur en speelde een degelijke wedstrijd, maar benadrukte na afloop dat een vertrek nog altijd mogelijk is.

"Het liefst wil ik natuurlijk blijven", zei Fitz-Jim tegen ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. "Maar volgens mij is het wel zo dat ik weg mag als er iets voor mij zou komen. Ik mag verhuurd of verkocht worden, ik weet het alleen niet precies."

De middenvelder maakt duidelijk dat hij zich nog lang niet klaar voelt in Amsterdam. "Ik hoop niet dat ze mij gaan verkopen natuurlijk. Ik hou van Ajax en ik speel hier echt heel graag." Toch is er een voorwaarde: "Ik wil wel heel graag blijven, maar ik moet wel gaan spelen."

Gerelateerd:
Myron Boadu krijgt de felicitaties na zijn treffer tegen St. Pauli

'Ajax zet in op komst van Myron Boadu als opvolger Brian Brobbey'

0
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga wijst naar arbitrage: "In ieder geval een overtreding"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Kian Fitz-Jim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd