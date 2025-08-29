"Toen De Telegraaf die foto plaatste kreeg Ajax een flinke boete"

Max Kramer heeft de voetbalwereld veroverd met een opvallende uitvinding. De Noord-Hollander levert met zijn bedrijf Knapman compressiebroekjes aan de grootste clubs ter wereld. En dat terwijl Kramer in het begin compressieshirt wilde verkopen die je buik zou laten verdwijnen. De toeleverancier ging echter na een tijdje failliet.

Met zijn kennis over compressie kreeg hij echter voet aan de grond in de voetbalwereld. "Voetbalclub NEC had toentertijd onderzoek gedaan naar compressie tegen blessures, en vroegen ons om een sample te maken. Je moet je voorstellen: twaalf jaar geleden werd er nog standaard tape om elk bovenbeen geplakt!", schetst Kramer in het Noordhollands Dagblad. "Bij de eerste testen waren de spelers vanaf het eerste moment direct verkocht. Ik herinner me nog dat verdediger Rens van Eijden zei: 'Ik doe hem nooit meer uit!' Binnen een seizoen liep bijna de hele eredivisie ermee rond."

Kramer merkte dat mond-op-mondreclame onder voetballers goed werkt. "Veel voetbalspelers zijn behoorlijk eigenwijs en sceptisch als het om nieuwe dingen gaat. Daarom gaan wij zelf langs bij voetbalclubs met onze kleding en vragen we of ze tijdens een training de compressiebroekjes willen uitproberen. De eerste reactie is altijd iets als: 'Die onzin hoef ik niet'. Maar zodra ze enthousiast worden, mogen ze de broekjes dragen. Op die manier worden voetballers een soort lopend reclamebord voor ons", aldus de Noord-Hollander.

Grote kledingsponsoren als Nike en Adidas zijn echter minder blij met Knapman. "De eerste keer dat we bij FC Twente kwamen testen, mocht Hakim Ziyech van kledingsponsor Nike niet meedoen. Hij zat mokkend in een hoekje", lacht Kramer. "Maar een week later zag ik hem op tv wél met ons broekje spelen." Het logo van Knapman moet echter vaak afgeplakt of verwijderd worden. "Toen De Telegraaf ooit een foto plaatste van Daley Blind, waarop in een naad toch duidelijk 'Knapman' te lezen was, kreeg Ajax van Adidas meteen een flinke boete."

Hij komt inmiddels bij de grootste clubs ter wereld. "Van Chelsea tot Manchester City en FC Barcelona, we leveren overal. Ik ben niet snel starstruck, maar toen bij Manchester City opeens Pep Guardiola binnenkwam om me de hand te schudden, moest ik toch even slikken. Raphinha, de rechtsbuiten van FC Barcelona, is zo'n fan van onze broekjes dat hij ons uitnodigde in zijn villa in Barcelona, toen we onze nieuwste compressiemodellen lanceerden."