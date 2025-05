"Toen we Gravenberch van Ajax haalden, waren 100 procent overtuigd"

"Ik ben superblij voor Ryan", vertelt hij bij Ajax Showtime. "Hij is een bijzondere middenvelder. Toen we hem van Ajax haalden, waren we er honderd procent van overtuigd. En eerlijk gezegd hebben we nooit aan zijn kwaliteiten getwijfeld. We wisten dat hij het ooit zou laten zien. We hebben precies gezien wat hij nu bij Liverpool laat zien."

"Maar soms moet je ook geduld hebben", weet hij. "Zelfs in zijn eerste seizoen bij Liverpool was het niet makkelijk. Het is een kwestie van momentum. Er zijn zoveel verhalen in het voetbal waarin grote carrières beginnen door een blessure van een andere speler en ze hun kans grijpen."