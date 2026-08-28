Tolu Arokodare geniet na dubbelslag voor Ajax: "Pure kwaliteit"

Tolu Arokodare kan met een goed gevoel terugkijken op de 5-3 overwinning van Ajax op FC Sion. De Nigeriaanse spits kreeg donderdag de voorkeur in de basis en betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten.

"De coach vertelde me dat ik zou beginnen, maar waarom hij daarvoor koos, weet ik niet", vertelt Tolu tegenover Ziggo Sport. "Hij bepaalt de opstelling. Ik denk dat het mijn beurt was. Je hebt gezien dat er de laatste tijd wordt gerouleerd tussen Kasper, Leonardo en mij. Ik denk dus dat het mijn beurt was."

Voor de spits maakt het naar eigen zeggen weinig verschil of hij begint of moet invallen. "Ik probeer het team altijd op welke manier dan ook te helpen en impact te maken, of ik nu speel of niet, en of ik in de basis sta of niet."