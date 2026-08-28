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Tolu Arokodare geniet na dubbelslag voor Ajax: "Pure kwaliteit"

Amber
bron: Ziggo Sport
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare kan met een goed gevoel terugkijken op de 5-3 overwinning van Ajax op FC Sion. De Nigeriaanse spits kreeg donderdag de voorkeur in de basis en betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten.

"De coach vertelde me dat ik zou beginnen, maar waarom hij daarvoor koos, weet ik niet", vertelt Tolu tegenover Ziggo Sport. "Hij bepaalt de opstelling. Ik denk dat het mijn beurt was. Je hebt gezien dat er de laatste tijd wordt gerouleerd tussen Kasper, Leonardo en mij. Ik denk dus dat het mijn beurt was."

Voor de spits maakt het naar eigen zeggen weinig verschil of hij begint of moet invallen. "Ik probeer het team altijd op welke manier dan ook te helpen en impact te maken, of ik nu speel of niet, en of ik in de basis sta of niet."

Met zijn twee treffers hielp Tolu Ajax aan plaatsing voor de competitiefase van de Conference League. "Ik ben extra blij dat ik mijn scoringsvorm weer heb gevonden, maar ik ben vooral blij met het team. We hebben ons natuurlijk gekwalificeerd."

Bij zijn eerste doelpunt ging het aanvankelijk nog bijna mis. Tolu maaide over de bal heen, maar herstelde zich en schoot vervolgens raak. Daar kon hij na afloop wel om lachen. "Kwaliteit. Pure kwaliteit. Ik houd daarvan. De jongens kennen me op de training, ik doe het iedere keer. Soms heb je in het voetbal geluk nodig en ik ben blij dat ik na die slechte eerste aanname alsnog kon herstellen en kon scoren."

Zijn tweede treffer kwam voort uit een fraaie combinatie van Ajax. "Dat was echt een mooie teamaanval. Het laat de kwaliteit zien die we als team hebben en de schoonheid van het Ajax-voetbal. Ik ben blij dat we die aanval met een doelpunt konden bekronen."

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