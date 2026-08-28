Tolu Arokodare geniet na dubbelslag voor Ajax: "Pure kwaliteit"
Tolu Arokodare kan met een goed gevoel terugkijken op de 5-3 overwinning van Ajax op FC Sion. De Nigeriaanse spits kreeg donderdag de voorkeur in de basis en betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten.
"De coach vertelde me dat ik zou beginnen, maar waarom hij daarvoor koos, weet ik niet", vertelt Tolu tegenover Ziggo Sport. "Hij bepaalt de opstelling. Ik denk dat het mijn beurt was. Je hebt gezien dat er de laatste tijd wordt gerouleerd tussen Kasper, Leonardo en mij. Ik denk dus dat het mijn beurt was."
Voor de spits maakt het naar eigen zeggen weinig verschil of hij begint of moet invallen. "Ik probeer het team altijd op welke manier dan ook te helpen en impact te maken, of ik nu speel of niet, en of ik in de basis sta of niet."
Met zijn twee treffers hielp Tolu Ajax aan plaatsing voor de competitiefase van de Conference League. "Ik ben extra blij dat ik mijn scoringsvorm weer heb gevonden, maar ik ben vooral blij met het team. We hebben ons natuurlijk gekwalificeerd."
Bij zijn eerste doelpunt ging het aanvankelijk nog bijna mis. Tolu maaide over de bal heen, maar herstelde zich en schoot vervolgens raak. Daar kon hij na afloop wel om lachen. "Kwaliteit. Pure kwaliteit. Ik houd daarvan. De jongens kennen me op de training, ik doe het iedere keer. Soms heb je in het voetbal geluk nodig en ik ben blij dat ik na die slechte eerste aanname alsnog kon herstellen en kon scoren."
Zijn tweede treffer kwam voort uit een fraaie combinatie van Ajax. "Dat was echt een mooie teamaanval. Het laat de kwaliteit zien die we als team hebben en de schoonheid van het Ajax-voetbal. Ik ben blij dat we die aanval met een doelpunt konden bekronen."
Ajax gaat loten voor de Conference League: dit is de potindeling
'Ajax gaat vol voor Uruguayaanse linksbuiten die op WK speelde'
Tolu Arokodare geniet na dubbelslag voor Ajax: "Pure kwaliteit"
Ouazane duidelijk over favoriete Ajax-rol: "Iedereen weet dat"
Klaassen kritisch na zege: "Tegen zo'n ploeg mag dat niet gebeuren"
Kieft tempert enthousiasme rond Ajacied: "Kan niet meevoetballen"
Míchel neemt Ajacied direct na eindsignaal apart: "Zit niet goed"
Ajax naar de Conference League na doelpuntrijke zege op FC Sion
Van der Vaart prijst Berghuis na verhalen van zoon: "Fantastisch"
Kieft lyrisch over Ajax-aanwinst: "Zó, die jongen is echt goed"
Telegraaf onthult transfersom Tsygankov, miljoenen onder marktwaarde
Opstelling Ajax bekend: Tolu maakt basisdebuut tegen FC Sion
'Ajax-doelman kan vertrekken: KKD-club meldt zich in Amsterdam'
Wouter Goes houdt de deur open naar Ajax: "Zeg nooit nooit..."
'Ajax heeft opvallende transfervrije middenvelder op de radar'
Míchel moet puzzelen voor Sion-return: drie Ajacieden ontbreken
'Janse mogelijk naar Eredivisionist': "Hele interessante optie"
OFFICIEEL | Ajax-verdediger maakt definitieve overstap naar België
'Turkse club lijkt af te haken in strijd om gewilde Noa Lang'
OFFICIEEL | Ajax presenteert volgende zomeraanwinst Tsygankov
Derksen haalt uit naar oud-Ajacied: "Waarom halen ze hem in huis?"
Ajax ontvangt FC Sion: duel weer 'gewoon' gratis te bekijken
Míchel Sánchez hint op meer versterking: "Zijn we naar op zoek"
Van Gangelen onthult: "Hij is gescout en afgetest door Ajax"
'Ajacied in Italiaanse media gelinkt aan stap naar Bologna'
'Vertrekkende Ajacied al gespot op trainingsveld nieuwe club'
'Minister wil ander beleid uitsupporters': "Kan natuurlijk niet!"
Ajax krijgt transferadvies: "Nu pakken, volgend jaar ben je te laat"
Ajax Vrouwen verliest en heeft in return zware klus te klaren
Xavi looft Ajax-legende: "Dat was heel belangrijk voor mij..."