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Tolu Arokodare ontmoet Hans Kraay: "Dat zal hij niet snel vergeten"

Amber
bron: ESPN
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare laat zich niet gek maken door de complimenten die hij krijgt na zijn sterke start bij Ajax. De Nigeriaanse spits was ook tegen Telstar trefzeker en ging na afloop bij ESPN onder meer in op het niveau van de Eredivisie, de concurrentiestrijd met Marcos Leonardo en zijn fysieke duels met verdedigers.

Arokodare wil niet te veel oordelen over de tegenstanders die hij tot dusver is tegengekomen. "Ik weet niet wat je wil dat ik zeg. Vandaag was een ander profiel dan wat ik tegenkwam in de vorige wedstrijden. Het was fysieker, dat was een goede strijd. Dat was iets wat de fans leuk vonden om te zien", vertelt hij.

Een verschil met de Premier League ziet hij wel. "Ik denk dat de Eredivisie-verdedigers technisch zijn. Iedereen hier wil graag voetballen, maar ik heb niets te zeggen over andere mensen. Ik focus op mezelf en het team", aldus de spits.

Bij Ajax moet Arokodare de concurrentiestrijd aangaan met Marcos Leonardo. Voorlopig krijgt de Nigeriaan regelmatig de voorkeur, maar van onderlinge spanning is volgens hem geen sprake. "Ik denk niet dat ik nerveus ben en ik denk ook niet dat hij nerveus is. Hij maakt niet uit wie begint, zoals jij vandaag zag. Hij komt er in en scoort. Ik denk niet dat er enige nervositeit is tussen ons twee."

Ondanks zijn imposante fysiek merkt Arokodare dat verdedigers hem regelmatig stevig aanpakken. Niet altijd krijgt hij daarbij naar zijn mening de beslissing mee. "Het is irritant als je er niet gefloten wordt. Dan krijgen we een counter tegen en zeggen ze: Hij verliest de bal. De scheidsrechter zei dat er geen elleboog was", reageert hij op een moment in het strafschopgebied.

Na afloop maakte Arokodare ook voor het eerst uitgebreid kennis met Hans Kraay jr. Het interview in gebrekkig Engels zorgde voor veel hilariteit bij ESPN-collega's Milan van Dongen en Hedwiges Maduro.

"De eerste kennismaking van Tolu met Hans. Dat zal hij niet snel vergeten", grapt Van Dongen. Maduro sluit zich lachend aan: "De volgende keer zal hij denken: 'Oh nee, daar heb je hem weer'."

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